Le français en péril

M. André Pratte se permet de dire dans vos pages que le Québec est « solidement français » simplement en constatant que le taux de bilinguisme des francophones baissera de 10 % à 9 % au cours des prochaines années selon les récentes projections de Statistique Canada.

Pourtant, Statistique Canada rapportait dans le même rapport que la proportion des citoyens qui ont le français comme langue maternelle passera de 79 % à 70 % d’ici 2036, 60 % des nouveaux arrivants conserveront le français comme langue d’usage à la maison dans 20 ans plutôt que 54 % aujourd’hui, et finalement que la langue officielle parlée au Québec dans 20 ans baissera de 85 % à 82 % globalement. Rien de moins ! Et qu’en retient notre ami Pratte ? Et bien il s’inquiète du taux de bilinguisme !

Mon épouse et moi sommes bilingues et nos enfants bientôt trilingues. Cela ne nous empêche pas de comprendre que le français au Québec est à un tournant et plus en danger que jamais. Il nous faut agir maintenant avec vigueur et doigté pour d’abord préserver nos acquis. Nous aurons besoin de la contribution de tout le monde pour y arriver. Même de l’apport de M. Pratte qui aura d’abord à se défaire de sa puissante dissonance cognitive !