Deux candidats s’attaquent à la péréquation

Les approches divergent, mais l’objectif est le même : que le Québec ait moins — ou pas du tout — besoin de péréquation. Deux meneurs de la course à la chefferie du Parti conservateur, Maxime Bernier et Andrew Scheer, promettent de s’en prendre au transfert fédéral s’ils sont élus à la direction de leur formation.

Qualifiant le système de péréquation de « trappe à pauvreté », Maxime Bernier le compare « aux programmes d’aide sociale mal conçus qui n’encouragent pas les bénéficiaires à travailler, parce qu’ils perdraient alors tous les avantages et seraient moins riches ». Le Québec reçoit la plus grande part de péréquation en chiffres absolus — 10 milliards cette année, sur 18 milliards au total. Par habitant, cependant, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent une enveloppe plus importante.

Mais la formule de calcul du transfert est « injuste et inefficace », selon Maxime Bernier, qui estime que la richesse réelle du Québec est sous-évaluée par la méthode de calcul de la valeur de l’hydroélectricité. L’Alberta, de son côté, se trouve désavantagée, car la formule de péréquation se base sur des données vieilles de deux ans et calcule une capacité fiscale moyenne sur trois ans. Bien que l’Alberta soit désormais en difficulté financière, « la province ne recevra pas un sou », déplore le député beauceron.

Il promet donc de geler l’enveloppe de péréquation dès son arrivée au pouvoir, le temps qu’un comité parlementaire mène des consultations. M. Bernier n’a pas de proposition précise. « Il est temps d’arrêter de récompenser les gouvernements provinciaux pour leur incapacité à adopter de meilleurs politiques économiques », a-t-il tranché.

Andrew Scheer promet, de son côté, de travailler avec le Québec afin que la province n’ait simplement plus besoin de la péréquation. Les détails de sa stratégie restent à être annoncés. Pour l’instant, M. Scheer explique vouloir y parvenir en créant de la richesse au Québec en réduisant les impôts des entreprises et « en exploitant nos ressources naturelles ». M. Scheer s’inspire de la Saskatchewan et de Terre-Neuve, qui se sont affranchies de la péréquation grâce à la hausse des revenus de l’exploitation des ressources naturelles.

Kevin O’Leary ne s’est, quant à lui, pas prononcé sur le transfert fédéral, mais il a laissé planer l’idée de s’en servir pour forcer les provinces à adopter ses idées économiques. Évoquant une taxe sur le carbone ou des politiques nuisant à la compétitivité, en entrevue avec La Presse canadienne, M. O’Leary a dit qu’il n’y aurait « aucun problème ». « Je vais simplement le déduire de vos paiements de transferts fédéraux. » Une « version arrogante du fédéralisme », a affirmé Maxime Bernier.