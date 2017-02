O’Leary s’est-il tiré dans le pied?

Kevin O’Leary s’est attiré les foudres des internautes et des politiciens en publiant sur son compte Twitter une vidéo de lui dans un champ de tir, alors qu’au même moment à Montréal des milliers de personnes s’étaient rassemblées pour les funérailles de victimes de l’attentat de Québec.

« Manque de sensibilité », « erreur de jugement », « grossier », « stupide ». Les députés fédéraux, tous partis confondus, ne manquaient pas de qualificatifs pour critiquer l’homme d’affaires et candidat à la chefferie conservatrice jeudi.

En matinée, le compte Twitter de Kevin O’Leary diffusait une vidéo de 15 secondes regroupant une succession de plans le montrant tirant sur une cible avec une arme de poing, puis avec différentes armes automatiques. La caméra filme Kevin O’Leary de front, mais aussi de dos, en montrant la cible au loin et les douilles qui s’échappent des armes au ralenti.

« Regarde-moi ça, la fumée ! s’exclame Kevin O’Leary à la fin de l’extrait vidéo. Je n’ai pas perdu la main depuis mon époque dans les cadets militaires », se félicite-t-il dans le gazouillis partageant la vidéo. Un peu plus de trois heures plus tard, le gazouillis a été retiré « par respect pour la cérémonie d’aujourd’hui », et M. O’Leary s’est excusé par la voix de son attaché de presse. Ari Laskin a indiqué que c’était l’équipe de campagne, et non M. O’Leary, qui avait mis en ligne la vidéo. « Nous offrons nos condoléances aux familles et aux victimes de la fusillade à Québec », a-t-il insisté.

Kevin O’Leary se trouvait à New York jeudi, pour sonner la cloche de la Bourse. Mais il savait qu’un service funèbre se tenait à Montréal pour les victimes de l’attentat de dimanche dernier, selon M. Laskin.

Le gazouillis partageant la vidéo a beau avoir été retiré, Kevin O’Leary a néanmoins été accusé par les conservateurs québécois de s’être montré insensible au deuil vécu au Québec. « Il a démontré son manque de sensibilité », s’est indigné Alain Rayes. « M. O’Leary devra apprendre que la politique, il n’y a rien de facile là-dedans. Et c’est évident qu’il a fait une erreur de jugement. Il l’a retiré [le gazouillis]. C’était la chose à faire », a commenté Gérard Deltell. Leur collègue Pierre Paul-Hus était furieux devant un « manque de jugement […] totalement inacceptable ».

Les reproches étaient tout aussi sévères du côté du gouvernement. « Grossier, insensible et excessivement stupide », a scandé le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale. « Je suis sans paroles de voir un acte comme celui-là », a réagi le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne.

« Il fait le guignol sans aucun jugement. Franchement, il va faire passer [Donald] Trump pour de la petite bière s’il continue comme ça », a dénoncé le bloquiste Gabriel Ste-Marie.

Le néodémocrate Alexandre Boulerice s’est lui aussi inquiété de voir M. O’Leary emprunter les stratégies électorales du controversé président américain. « C’est sûr que la carte de M. Trump, de provoquer pour faire parler de lui, semble être une tactique utilisée par M. O’Leary. J’espère que ça ne lui rapportera pas de bénéfices politiques. Je ne voudrais pas que la politique chez nous ressemble à la politique de Donald Trump. Ce serait désastreux », a-t-il argué.

Tout ça pour provoquer ?

Les conservateurs aussi se sont demandé si l’un de leurs candidats à la chefferie ne l’avait pas fait exprès de diffuser cette vidéo en plein jour de deuil, pour faire réagir et courtiser des partisans en se présentant comme un amateur d’armes à feu.

Car la vidéo aurait été tournée il y a près de deux semaines, selon Pierre Paul-Hus, mais mise en ligne précisément jeudi. « Il a voulu faire du spectacle, pour essayer d’attirer une clientèle. Et il a complètement manqué son coup », a indiqué M. Paul-Hus, furieux aussi que M. O’Leary associe cette « vidéo très agressive » aux cadets.

Le porte-parole de M. O’Leary a martelé que celui-ci regrettait la publication et qu’il serait « très effronté » de prétendre qu’il fait peu de cas des événements de Québec.

Le gazouillis de Kevin O’Leary a été accueilli par une multitude de commentaires négatifs sur Twitter, mais certains internautes semblaient se réjouir de voir un message « pro-fusils ».