Après l’abandon, un libéral critique Trudeau

Décidément, le libéral Nathaniel Erskine-Smith est abonné à la dissidence. Après avoir pris position la semaine dernière pour la légalisation de toutes les drogues, le député torontois prend la plume pour se plaindre de la décision de son gouvernement de renoncer à réformer le système électoral.

« Je suis déçu que nous rompions notre promesse et je suis fortement en désaccord avec la décision de notre gouvernement de renoncer à la réforme électorale », écrit M. Erskine-Smith dans une lettre ouverte publiée sur le site du Huffington Post.

Il rappelle qu’avant même de se lancer en politique il était membre du groupe pro-réforme Fair Vote Canada et que, à ce titre, il avait contacté son député fédéral pour réclamer une modification au mode de scrutin.

Je resterai fidèle à ma parole et continuerai d’être un militant en faveur de la réforme électorale aussi longtemps que je serai à Ottawa Nathaniel Erskine-Smith

« Un parti qui obtient moins de 40 % du vote populaire devrait-il obtenir 100 % du pouvoir dans notre démocratie ? Il y a un très fort consensus pour répondre non à cette question », continue-t-il. Il dit comprendre que l’échéancier était trop serré et qu’il aurait été difficile de remplacer, comme l’avait promis Justin Trudeau en campagne électorale, le système actuel en vue de l’élection de 2019. « Mais renoncer complètement à notre promesse est une autre histoire. » Selon lui, le gouvernement aurait dû organiser un référendum en même temps que l’élection de 2019 pour sonder les Canadiens à propos d’un nouveau mode de scrutin.

« À tous les Canadiens qui ont appuyé la promesse de réforme, et en particulier ceux qui m’ont appuyé et qui ont cru à ma promesse de changement […], je m’excuse. Mais je resterai fidèle à ma parole et continuerai d’être un militant en faveur de la réforme électorale aussi longtemps que je serai à Ottawa. »

Intercepté dans les corridors du Parlement, M. Erskine-Smith a refusé d’en dire davantage. « Je crois que ma lettre parle d’elle-même. C’est pour cela que je l’ai écrite. »

M. Erskine-Smith n’étant pas ministre, le premier ministre a moins d’emprise sur lui. Néanmoins, il est membre de deux comités parlementaires, ce qui pourrait lui être retiré. Le bureau du whip ou préfet de discipline, Pablo Rodriguez, n’a pas répondu aux messages du Devoir.

La semaine dernière, Nathaniel Erskine-Smith avait signé une lettre ouverte réclamant la légalisation et la réglementation de toutes les drogues au nom de la santé publique. Sans grande surprise, cette sortie a donné des munitions au Parti conservateur, qui l’utilise depuis pour attaquer le gouvernement à la Chambre des communes. « Nous nous sommes engagés à légaliser la marijuana, mais nous ne planifions pas légaliser quoi que ce soit d’autre à ce moment-ci », a répondu le premier ministre Justin Trudeau.

Cette fois, les propos de Nathaniel Erskine-Smith risquent d’être repris par le NPD, qui dès jeudi après-midi s’assurait que les journalistes en avaient pris connaissance.

Mercredi, le gouvernement a annoncé qu’il renonçait à modifier le système électoral au motif qu’il n’existait pas de consensus parmi la population ou les partis politiques en faveur d’une réforme précise.