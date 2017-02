L’argent du fédéral investi moins vite que prévu

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a promis de consacrer des milliards de dollars aux infrastructures du pays. Mais le directeur parlementaire du budget (DPB) estime qu’il existe pour l’instant un fossé béant entre les sommes annoncées sur papier et l’argent versé dont on peut suivre la trace. Au point où cela pourrait menacer l’atteinte des cibles de croissance économique fixées.

Ainsi, le rapport de Jean-Denis Fréchette rappelle que, pour l’année en cours et la prochaine, le budget fédéral prévoit consacrer 13,6 milliards de dollars aux infrastructures. Or, pour l’instant, les 3866 projets confirmés et pour lesquels l’argent peut être retracé totalisent seulement 4,6 milliards.

Le rapport du DPB souligne que l’investissement en infrastructures « constitue un volet central du plan économique du gouvernement ». Le budget libéral de 2016 prévoyait que les milliards dépensés feraient augmenter le produit intérieur brut de 0,2 % cette année et de 0,4 % l’année prochaine. « Toutefois, en raison de l’écart entre le financement annoncé et la valeur actuelle des projets établis, le gouvernement risque de ne pas obtenir ces retombées. »



« Accomplissement remarquable »

Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Amarjeet Sohi, tempère cette crainte. Il rappelle que le budget de 2016 a été dévoilé il y a 10 mois et qu’il a fallu signer des accords avec chacune des provinces avant d’acheminer les fonds. Selon lui, « c’est un accomplissement remarquable » qu’autant d’argent ait pu être versé aussi rapidement. Il assure que les projets sont approuvés par Ottawa aussi rapidement que les provinces et les municipalités les soumettent. « Nous avons bon espoir que la construction de ces projets sera terminée [comme prévu] d’ici mars 2018 », a assuré M. Sohi.