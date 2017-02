Trudeau balaie une promesse embarrassante

Le remaniement ministériel a eu lieu il y a trois semaines, mais Justin Trudeau aura dévoilé seulement mercredi — alors que toute l’attention est encore portée vers Québec la blessée — la lettre de mandat de sa nouvelle ministre des Institutions démocratiques confirmant l’abandon de la réforme électorale. Au passage, il surfe sur la controverse entourant l’implication russe dans l’élection américaine en promettant en contrepartie de protéger le système électoral contre les cyberattaques.

« Aucune préférence à l’égard d’un système électoral en particulier n’est ressortie clairement, encore moins un consensus, peut-on lire dans la lettre de mandat de Karina Gould. De plus, tenir un référendum sans qu’il y ait de préférence ou de question claire ne serait pas dans l’intérêt du Canada. La modification du système électoral ne fera pas partie de votre mandat. » Cette lettre est rendue publique 22 jours après l’arrivée en poste de Mme Gould. En novembre 2015, il s’était écoulé neuf jours entre l’assermentation des ministres et la publication de leur mandat.

La ministre Gould, qui venait à peine de prendre le relais de Maryam Monsef et pour qui c’était la première prise de position publique, a donc eu l’odieux de fossoyer la promesse électorale de son parti de réformer le mode de scrutin. « Il n’y a pas d’intérêt à aller de l’avant avec un changement à notre système électoral », a-t-elle déclaré aux journalistes.

À la Chambre des communes, le NPD était enragé et a multiplié les questions. « Le premier ministre se lamente toujours du fait que le plus gros problème en politique aujourd’hui, c’est le cynisme. Promettre la réforme démocratique pour se faire élire et abandonner cette promesse aussitôt élu, c’est du cynisme crasse, a lancé le chef Thomas Mulcair. N’a-t-il pas honte ? »

Justin Trudeau a plaidé qu’il fallait parfois avoir le courage de reculer. « Ce n’est pas pour pouvoir cocher une case dans une plateforme électorale que je vais faire quelque chose qui n’est pas bon pour les Canadiens », s’est-il justifié. Il a aussi soutenu que « tenir un référendum qui divise ou augmenter le nombre de voix extrémistes à la Chambre des communes n’est pas dans l’intérêt du Canada ».

M. Trudeau fait ainsi écho à une des questions posées dans le sondage en ligne mené par Ottawa, MaDémocratie.ca. « Il devrait y avoir au Parlement des partis qui représentent les points de vue de tous les Canadiens, même si certains étaient considérés comme radicaux ou extrêmes. » À cette question, les quelque 360 000 citoyens ayant répondu se sont dits à 45 % en désaccord ou fortement en désaccord, et 39 % d’accord ou fortement d’accord.

Le Parti conservateur — qui n’a jamais pris position dans ce débat, se bornant à réclamer la tenue d’un référendum sur toute éventuelle réforme — s’est délecté de la situation. « Les Canadiens devraient y penser à deux fois avant de croire ce que Justin Trudeau dit », a déclaré la chef Rona Ambrose. Son député Gérard Deltell a reconnu que « ce n’était pas une priorité pour [les conservateurs] », mais a néanmoins déploré que les libéraux n’aient pas tenu de référendum.

Le bloquiste Luc Thériault ne se dit pas surpris de ce changement de cap. « On aurait pu intituler ce processus-là “chronique d’une réforme avortée” », a-t-il lancé. De fait, en entrevue avec Le Devoir en octobre dernier, M. Trudeau avait déclaré que « sous M. [Stephen] Harper, il y avait tellement de gens mécontents du gouvernement et de son approche que les gens disaient “ça prend une réforme électorale pour ne plus avoir de gouvernement qu’on n’aime pas”. Or, sous le système actuel, ils ont maintenant un gouvernement avec lequel ils sont plus satisfaits. Et la motivation de vouloir changer le système électoral est moins percutante ».

En campagne électorale, M. Trudeau avait promis que l’élection de 2015 serait la dernière tenue en vertu du système uninominal à un tour. Le Bloc trouvait cet échéancier trop serré. Il avait suggéré au gouvernement de proposer une réforme en cours de mandat et de la soumettre à un référendum en 2019 avec la promesse d’en mettre le résultat en application au cours du mandat suivant.

Consensus ou pas ?

Le gouvernement dit s’appuyer sur les résultats de MaDémocratie.ca pour soutenir qu’il n’existe aucun consensus en faveur d’une réforme plutôt qu’une autre. En fait, le sondage ne posait aucune question sur des réformes précises. Il interrogeait plutôt les gens sur les aspects du système démocratique les plus importants pour eux. Les questions comportaient souvent des oppositions, ce qui avait été très critiqué.

Par exemple, une des affirmations disait : « Un bulletin de vote devrait être facile à comprendre, même s’il fallait pour cela que les électeurs aient moins de possibilités d’exprimer leurs préférences. » (49 % se sont dits d’accord ou fortement d’accord.) Une autre disait : « Les électeurs devraient pouvoir exprimer plusieurs choix sur le bulletin de vote, même si cela voulait dire qu’il faudrait alors plus de temps pour comptabiliser les voix et annoncer le résultat de l’élection. » (62 % se sont dits d’accord ou fortement d’accord.)

Sur le site MaDémocratie.ca, le gouvernement soutient que ce caractère « binaire » des questions était volontaire. « Les répondants étaient contraints de faire des compromis, de sorte qu’on pouvait évaluer leur seuil de tolérance à l’égard des retombées possibles des différents systèmes électoraux. »

Le comité parlementaire s’étant penché sur la réforme électorale était arrivé à la conclusion qu’un mode de scrutin proportionnel devrait être privilégié. Mais le comité avait donné carte blanche au gouvernement pour choisir le système proportionnel de son choix. La ministre d’alors, Mme Monsef, avait raillé cette incapacité des députés à faire un choix.

La leader du Parti vert, Elizabeth May, était outrée mercredi de ce développement et en avait les larmes aux yeux. « Contrairement à ce que la ministre Gould a dit, les libéraux n’ont jamais posé comme condition qu’il devrait y avoir un consensus national avant de passer à l’action. La promesse était limpide. […] J’ai bien peur que cette trahison frappe bien plus profondément le coeur des Canadiens que le premier ministre Trudeau ne le réalise. »

Russie et Canada, même combat

Par ailleurs, la lettre de mandat de Mme Gould prévoit que la ministre devra, en collaboration avec ses collègues à la Défense et la Sécurité publique, défendre le processus électoral contre les cybermenaces. Le Centre de la sécurité des télécommunications sera invité à réaliser une analyse du risque posé par les pirates informatiques et à fournir des conseils aux partis politiques sur les meilleures façons de s’en protéger.

La lettre confirme aussi l’information qui avait filtré la semaine dernière, soit que la ministre devra déposer un projet de loi resserrant les règles de divulgation des activités de financement. Les activités devront être tenues dans des lieux publics, publicisées à l’avance et accessibles aux journalistes. Les fonds recueillis devront faire l’objet d’un rapport spécial à Élections Canada. Les règles s’appliqueront aux ministres, mais aussi aux chefs de l’opposition et à tout candidat à la direction d’un parti.