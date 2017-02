Triste fumisterie

C’est fait. Le premier ministre Justin Trudeau a complètement abandonné toute velléité de réforme du mode de scrutin. La promesse voulant que les élections de 2015 soient les dernières tenues en vertu du système actuel, le scrutin uninominal majoritaire à un tour, est morte et enterrée. Pas parce que les Canadiens ne veulent pas de changement, mais parce qu’ils ne semblent pas vouloir celui que les libéraux souhaitent.

La détermination des libéraux à modifier le mode de scrutin a toujours suscité un certain scepticisme, tant l’échéancier était irréaliste. Lors du dépôt du rapport du Comité parlementaire sur la réforme électorale, un des députés libéraux l’a candidement avoué. S’il y avait eu consensus autour du vote préférentiel — la solution privilégiée par M. Trudeau —, il aurait été possible d’aller de l’avant pour 2019, mais pas avec une réforme plus complexe. Ce dont le gouvernement ne voulait visiblement pas.

M. Trudeau a profité de l’arrivée d’une nouvelle ministre des Institutions démocratiques pour tout balancer par la fenêtre. Dans la lettre de mandat de Karina Gould, il écrit qu'« aucune préférence à l’égard d’un système électoral en particulier n’est ressortie clairement [des consultations menées depuis le printemps dernier], encore moins un consensus. De plus, tenir un référendum sans qu’il y ait de préférence ou de question claire ne serait pas dans l’intérêt du Canada. La modification du système électoral ne fera pas partie de votre mandat ».

La ministre et ses collègues se sont accrochés à cette prétendue absence de consensus pour justifier leur virage. Mais sur quelles consultations s’appuient-ils ? Celles menées par le Comité parlementaire ont démontré que la majorité des gens entendus souhaitaient un système avec un élément de proportionnalité. Les assemblées publiques tenues par les députés ont constaté, dans une large mesure, la même chose.

Les consultations menées par la précédente ministre Maryam Monsef ont donné on ne sait quoi, puisqu’aucun bilan n’a été rendu public. Quant à MaDemocratie.ca, ce sondage en ligne mené du début de décembre à la mi-janvier, il ne comportait aucune question sur les différents modes de scrutin. Il se penchait plutôt sur les valeurs des citoyens. Ce genre d’exercice n’est cependant utile que si on tente ensuite de traduire les voeux des répondants en solutions concrètes, comme l’ont fait les assemblées citoyennes de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. Ce devoir revenait ici au gouvernement, et il n’a même pas essayé de l’accomplir.

On comprend pourquoi. Ce sondage a mis en relief le désir d’une majorité de citoyens de voir les gouvernements prendre en compte les différents points de vue et les partis, coopérer davantage, ce que le système actuel, centré sur la recherche à tout prix d’une majorité absolue, décourage. En ne soufflant mot des solutions de rechange, le gouvernement se donnait les moyens de déduire ce qu’il voulait.

Si M. Trudeau et son équipe avaient cru à leur engagement autant que les députés et les citoyens qui ont poussé à la roue, ils auraient simplement renoncé à l’échéancier inscrit dans le programme libéral pour privilégier l’essentiel, c’est-à-dire poursuivre le travail de réflexion et d’élaboration d’un nouveau mode de scrutin que les citoyens auraient jugé par voie de référendum en 2019. Car, au bout du compte, la décision leur revient et non à un parti qui a intérêt à conserver le système existant.

M. Trudeau a trahi sa promesse ainsi que tous les gens qui ont voté pour lui en raison de cette dernière. Son but était-il seulement d’arracher des votes au Nouveau Parti démocratique et aux verts ? Si oui, il a réussi, mais en reniant aujourd’hui un autre engagement, celui de combattre le cynisme des électeurs.