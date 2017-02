Transferts en santé: l’Î.-P.-É. s’entend avec Ottawa

Ottawa — Une cinquième province s’est entendue avec le gouvernement fédéral mardi en matière de transferts en santé. Après la Saskatchewan et les trois autres provinces atlantiques, l’Île-du-Prince-Édouard a signé un accord de 10 ans lui garantissant sa part des 11,5 milliards de dollars prévus par Ottawa, soit 45,1 millions. Cette capitulation est d’autant plus symbolique que le premier ministre de l’Île, Wade MacLauchlan, est celui qui avait présidé la conférence de presse de clôture de la rencontre fédérale-provinciale d’avant Noël annonçant que le front commun des provinces tenait toujours. Les trois territoires ont aussi signé l’entente avec Ottawa. Les provinces récalcitrantes (Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario et Québec) ne recevront pas leur part, avait menacé le ministre des Finances, Bill Morneau, en décembre. L’offre d’Ottawa prévoit une augmentation annuelle des transferts en santé de 3 % (ou plus si le taux de croissance du PIB est supérieur). Les 11,5 milliards serviront à financer les soins en santé mentale, les soins à domicile et l’informatisation du réseau de santé.