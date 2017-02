Bernier premier, Blaney quasi dernier du financement

Maxime Bernier et Steven Blaney ouvrent et ferment la marche des dons versés aux candidats à la chefferie conservatrice. Les deux Québécois ont aussi été les seuls bénéficiaires de fonds versés par les parlementaires du Québec.

Le Devoir a additionné le total des dons versés aux candidats à la direction du Parti conservateur depuis le début de la course, au printemps dernier (voir tableau). Le député beauceron Maxime Bernier se classe premier, en ayant récolté plus d’un million de dollars au fil des trois derniers trimestres de 2016. Suit de près Kellie Leitch, avec 805 500 $. L’autre Québécois dans la course, Steven Blaney, arrive avant-dernier au classement avec 92 400 $. Les deux derniers candidats au tableau, Dan Lindsay et Tony Clement, ont abandonné la course à la chefferie.

Quatre sénateurs québécois ont par ailleurs trahi leur affiliation en versant des dons à l’un des deux aspirants chefs québécois. Le leader conservateur au Sénat, Claude Carignan, a ainsi versé discrètement 1525 $ à la campagne de Maxime Bernier, fin décembre dernier. Le sénateur Ghislain Maltais a de son côté offert 500 $ au camp de Maxime Bernier mi-décembre. Mais alors que le sénateur Maltais a publiquement donné son appui à M. Bernier, fin janvier, il a néanmoins versé un second don de 500 $ à Steven Blaney le 31 décembre. Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu a lui aussi donné 500 $ à la campagne de Steven Blaney, tout comme le sénateur Jean-Guy Dagenais, qui a versé 1000 $ à M. Blaney.

Pas de contribution

Les six autres sénateurs conservateurs ou d’allégeance conservatrice — comme Patrick Brazeau — n’ont pas fait de contribution aux candidats à la chefferie, peut-on voir dans le dernier rapport trimestriel d’Élections Canada rendu public mardi.

Quant aux 12 députés conservateurs du Québec, seuls Maxime Bernier et Jacques Gourde ont versé un don l’été dernier, tous deux à la campagne de M. Bernier, dont M. Gourde est le coprésident. Les dix autres députés ont offert un don au parti, mais pas à l’un ou l’autre des candidats.