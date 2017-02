Stéphane Dion devient ambassadeur en Europe

Il aura mis trois semaines à y réfléchir, mais Stéphane Dion a finalement accepté l’offre du premier ministre de devenir ambassadeur du Canada en Allemagne et à l’Union européenne. Il a renoncé à un retour à l’enseignement universitaire parce que l’appel de « l’adrénaline » et du « service public » était trop fort.

Stéphane Dion est arrivé à la Chambre des communes mardi juste après la période de questions fidèle à son style : en portant sur l’épaule droite, tel un étudiant efflanqué, son si caractéristique sac à dos de cuir brun. Après avoir fait l’accolade à celle qui le remplace comme ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, il a livré un discours dans lequel il a réitéré ses dadas : l’unité canadienne, la dualité linguistique et la protection de l’environnement.

« Si jamais on devait encore essayer de nous obliger à commettre cette grave erreur qui serait de choisir entre nos deux belles identités québécoise et canadienne, au lieu de les embrasser toutes les deux, il faudrait alors que ce soit dans la clarté », a-t-il lancé en rappelant l’avis de la Cour suprême de 1998 et la Loi sur la clarté dont il est le père.

Stéphane Dion a aussi parlé de l’importance pour les politiciens canadiens de promouvoir le bilinguisme. Aussi s’est-il permis un conseil : « Faisons notre part, notamment en choisissant des chefs de parti qui puissent s’exprimer dans nos deux langues officielles. » Le message s’adressait évidemment au Parti conservateur, dont plusieurs des 14 aspirants leaders ne parlent pas français.

Avec un collègue

Mais les mots les plus attendus du discours de M. Dion — à propos de son avenir professionnel — auront été éventés : l’ancien ministre John McCallum, qui faisait ses au revoir juste avant lui, a laissé échapper qu’il était content que lui et M. Dion restent « des collègues en tant qu’ambassadeurs ». Onze sièges plus loin, Stéphane Dion, le visage en feu, agitait frénétiquement les mains pour faire taire l’indiscret collègue.

Au moment du remaniement ministériel, début janvier, M. McCallum s’est fait offrir le poste d’ambassadeur en Chine, qu’il a accepté d’emblée. Mais M. Dion, mécontent de se faire montrer la porte, avait entamé une longue réflexion sur son avenir. Il a révélé qu’il s’était fait offrir par l’Université de Montréal un retour à l’enseignement. « J’ai bien failli dire oui », a-t-il déclaré. Mais « ce n’est pas dans cette enceinte que j’ai besoin d’expliquer la dépendance à l’adrénaline de l’action, ou de décrire combien est irrésistible l’appel du service public ».

Les députés de tous les partis ont fait la queue dans la Chambre pour serrer une dernière fois la main du député de Saint-Laurent. « L’avoir comme ami et comme mentor a fait de moi une meilleure personne », a déclaré M. Trudeau.

Le député bloquiste Louis Plamondon a salué l’ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, qui a « marqué […] le paysage politique du Québec » et qui a été « un des grands piliers de l’ère Chrétien ». Il a souligné que les gens comme M. Dion ont forcé les indépendantistes comme lui à développer leurs arguments. « Alors merci pour le coup de main ! » « Sous le signe de l’humour, a ajouté M. Plamondon, je voudrais lui dire que nous aurions souhaité que la Loi sur la clarté nous quitte avant lui. » Les deux hommes se sont ensuite donné une chaleureuse poignée de main.

Le communiqué de presse annonçant sa nomination indique que M. Dion partagera son temps entre Bruxelles et Berlin.