Le Bloc québécois retire une publicité controversée

Au lendemain de l’attentat à la mosquée de Québec, le Bloc québécois a retiré les publicités controversées qu’il avait utilisées lors de la dernière campagne électorale, notamment une vidéo dans laquelle une goutte de pétrole se transformait en niqab.

Sur la page qui regroupe les vidéos que le Bloc a utilisées en campagne, la « publicité contre le pétrole et le port du niqab lors de l’assermentation », publiée en septembre 2015, a disparu. Cette annonce, diffusée peu de temps après un jugement défavorable de la Cour d’appel fédérale sur l’interdiction de porter le niqab aux cérémonies de citoyenneté, avait valu au Bloc québécois des comparaisons au Front national.

On y voyait une goutte de pétrole qui se transformait en niqab, pendant qu’une narratrice déclarait : « Les élections s’en viennent, et si Thomas Mulcair est élu, il y a aussi un beau gros pipeline qui s’en vient, même si on n’en veut pas. Puis, même si on n’est pas d’accord avec le port du niqab pour voter ou se faire assermenter, Thomas Mulcair, lui, il l’est. C’est la goutte de trop. Je retourne au Bloc. »

La vidéo s’inscrivait dans une campagne, dans laquelle le Bloc utilisait aussi des images qui présentaient la vision d’une femme qui porte burqa et la question : « Faut-il se cacher pour voter NPD ? ».​

Amalgames importuns

Lundi, au lendemain d’une attaque qui a fait six morts au Centre culturel islamique de Québec, l’organisation du Bloc québécois a remarqué des commentaires sous sa vidéo au sujet du pétrole. « Il y a des gens qui faisaient des amalgames entre le débat actuel et les attentats, et cet amalgame-là n’avait pas lieu d’être », a expliqué Julie Groleau, attachée de presse du caucus des députés du Bloc Québécois à la Chambre des communes. « Pour ne pas faire diversion, on a préféré retirer ça [la publicité]. »

« Je trouve ça déplorable que des gens veulent utiliser un événement comme l’attentat d’hier à des fins politiques. […] L’heure est au recueillement et à la solidarité », a aussi déclaré le député bloquiste de La Pointe-de-l’Île, Mario Beaulieu.

Comme lui, Julie Groleau croit que le débat sur la laïcité « doit se faire », mais pas en cette période de choc. « Apaisons les coeurs brisés, ils sont nombreux. Nous ferons le débat — qui a lieu d’être — sur le port du voile à un autre moment », a-t-elle suggéré.

Mario Beaulieu a par ailleurs reconnu qu’il y a de l’islamophobie au Québec, « comme ailleurs », selon lui. Il a cependant évité de répondre quand Le Devoir lui a demandé s’il serait à l’aise de réutiliser dans le futur les publicités controversées de la campagne de 2015, à la lumière des événements islamophobes récents.

La vidéo retirée par le Bloc québécois mardi