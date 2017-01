À la demande d'Ottawa, Fox News retire son tweet erroné

Fox News a entendu la demande du bureau du premier ministre Justin Trudeau, qui avait envoyé mardi une lettre au réseau américain, lui demandant de retirer un tweet fautif au sujet de l’homme d’origine marocaine qui a faussement été identifié comme suspect dans les premières heures suivant l’attentat dans une mosquée de Québec. Fox News a finalement supprimé le tweet mardi soir.

« Ces tweets de Fox News déshonorent la mémoire des six victimes et de leurs familles en diffusant de la fausse information, en jouant sur les politiques identitaires et en alimentant la peur et la division dans nos communautés », écrivait plus tôt mardi la directrice des communications au Cabinet du premier ministre, Kate Purchase.

La missive faisait référence à une publication sur le compte Twitter de Fox News. « Le suspect de l’attaque terroriste sur une mosquée de Québec était d’origine marocaine », avait écrit la chaîne conservatrice à 12 h 31, le 30 janvier. Une image accompagnait le texte. On y apercevait Justin Trudeau, coiffé de la citation : « Nous condamnons cette attaque terroriste visant les musulmans dans leur lieu de culte et de refuge. »





Rectifier ou supprimer

Six heures plus tard, Fox News avait tweeté qu’un homme avait été accusé de meurtre, et qu’un deuxième avait été blanchi de tout soupçon. La chaîne n’avait cependant pas retiré la publication qui dérangeait mardi le bureau du premier ministre. L’information « circule encore en ligne » mardi soir, déplorait Kate Purchase dans sa lettre.

« Le Canada est un pays ouvert, accueillant, qui soutient ses citoyens. Nous sommes une nation composée de millions d’immigrants et de réfugiés, de centaines de cultures, de langues et de religions reliés par une croyance unique, inébranlable : nous sommes plus forts grâce à nos différences, et non en dépit de celles-ci », écrivait-elle encore.

« Nous devons travailler à assurer la sécurité de nos citoyens, à garder nos communautés unies, plutôt que de construire des murs et d’isoler des communautés. Les musulmans sont les plus grandes victimes des attentats terroristes autour du monde », a aussi rappelé Kate Purchase.

Elle demandait à Fox News de retirer son tweet ou de le mettre à jour afin qu’il reflète l’identité du seul et unique suspect de l’attaque de dimanche soir.