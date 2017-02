Un premier test annonciateur

Les yeux étaient braqués sur l’Accord nord-américain de libre-échange (ALENA) et voilà que c’est la question de l’immigration qui vient rapidement animer la délicate relation que devra entretenir le premier ministre Justin Trudeau avec son imprévisible interlocuteur à Washington.

De nouveaux ministres sont responsables des dossiers chauds, une unité au sein du bureau du premier ministre coordonnera la relation gouvernementale, mais c’est la relation au plus haut niveau qui donne le ton.

Premier vrai test, donc, le décret signé en fin de journée vendredi par Donald Trump touchant les immigrants et les réfugiés en provenance de pays musulmans. Réaction en trois temps au Canada. Le gouvernement Trudeau demande d’abord, et obtient finalement samedi soir, des clarifications sur le statut des Canadiens originaires des sept pays visés et ayant la double citoyenneté. M. Trudeau décide ensuite d’ajouter, à sa manière, sa voix au concert de dénonciations de la décision inopinée du président américain. « À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre foi. La diversité fait notre force », lance-t-il alors sur Twitter.

Le Canada a enfin offert dimanche d’accueillir temporairement les personnes coincées ici à cause de l’application soudaine du décret présidentiel.

Des doutes émergent. Si M. Trudeau n’avait pas grand choix compte tenu de son discours et de ses politiques sur la tolérance, l’ouverture et la diversité, était-il allé trop loin ? Compromettait-il l’avenir de sa relation personnelle naissante avec Donald Trump ? Au point d’influencer les discussions sur l’ALENA ? S’est-il fait plaisir à court terme au péril de l’intérêt national ?

À l’inverse, plusieurs, dont certains adversaires politiques qui ont moins d’arrières à ménager à Washington, ont souligné le fait qu’il n’a jamais commenté directement les interdictions décrétées par Donald Trump. Une situation perdant-perdant.

À voir aller Donald Trump, on peut avancer que ce sera un défi permanent pour Justin Trudeau, mais aussi pour les autres alliés des États-Unis. Trump tient les membres de son cabinet dans l’obscurité en ce qui concerne des décrets touchant directement leurs responsabilités, imaginez ces alliés, dont il disait en campagne qu’ils profitaient des États-Unis sur les plans financier, commercial et militaire.

M. Trudeau n’a qu’à regarder ce qui vient d’arriver à la première ministre britannique, Theresa May, pour entrevoir ce qui l’attend. M. Trump a signé ses décrets vendredi dernier, quelques heures après le départ de cette dernière de Washington, sans lui en avoir soufflé mot. Mme May fait face à une pétition et à un débat en Chambre après son invitation faite à M. Trump de rencontrer la reine Élisabeth II.

Le président Peña Nieto du Mexique en est un autre qui s’est fait prendre deux fois plutôt qu’une à tenter une ouverture avec M. Trump. La visite de ce dernier au Mexique en pleine campagne présidentielle en août dernier a donné lieu à des accusations d’à-plat-ventrisme de la part des Mexicains, insultés par les propos du candidat Trump à leur sujet. Le président mexicain a également annulé sa visite prévue cette semaine à Washington quand M. Trump a signé mercredi dernier le décret sur la construction du mur à la frontière. Le jour même de l’arrivée de la délégation mexicaine qui devait préparer la visite présidentielle !

Le premier ministre canadien pourrait envier Angela Merkel. La chancelière allemande s’est fait un plaisir de laisser filtrer qu’elle avait donné au téléphone une leçon de multilatéralisme 101 au président Trump, lui expliquant les obligations américaines envers l’OTAN et la Convention de Genève sur les réfugiés.

La marge de manoeuvre de M. Trudeau est inversement proportionnelle à l’intensité de la relation canado-américaine et elle lui imposera tout un doigté. En matière d’immigration, il devrait aller au-delà du discours sur les valeurs et la guérison nécessaire après l’attentat de Québec. La suspension de l’entente sur les pays tiers sûrs mentionnée ici en éditorial hier est un début. Elle devrait être suivie par la levée du plafond à 1000 pour 2017 des parrainages privés de réfugiés syriens.

Ça n’arrêtera pas de se compliquer pour lui. Les politiques canadiennes incompatibles avec les promesses de M. Trump ne passeront pas inaperçues à Washington. La poursuite des objectifs sur les changements climatiques, l’ouverture de discussions commerciales avec la Chine viendront teinter les inévitables négociations sur l’avenir de l’ALENA.

M. Trudeau l’aura cependant peut-être plus facile auprès de ses compatriotes canadiens que Stephen Harper dans cette relation pas évidente. Comme son prédécesseur, il doit transiger avec un vis-à-vis américain avec lequel il n’a pas beaucoup d’atomes crochus, mais Donald Trump ne risque pas d’approcher auprès des Canadiens la cote de popularité de Barack Obama.

Le Canada s’enorgueillit habituellement d’être le premier pays à accueillir les nouveaux présidents américains. Pas certain que M. Trudeau et son entourage soient offusqués si ce n’est pas le cas cette fois-ci, ni que l’opposition lui en tiendra rigueur.