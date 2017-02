Ottawa refuse de modifier sa politique

Malgré les contestations de toutes parts du décret sur l’immigration de Donald Trump, le gouvernement Trudeau ne changera pas de cap. Pas question d’accueillir davantage de réfugiés, ni de revoir la collaboration d’Ottawa avec Washington quant au processus d’approbation des demandes de réfugiés.

« Nous avons un plan d’immigration, et nous comptons nous y tenir », a tranché le nouveau ministre de l’Immigration Ahmed Hussen, mardi. « On n’élabore pas une politique à la sauvette. On doit s’assurer […] que l’on élabore une politique après avoir bien étudié toutes les conséquences. »

La veille, le premier ministre Justin Trudeau affirmait avoir demandé au ministre Hussen « de considérer toutes les différentes façons dont nous pouvons aider ». Mais quatre jours après ce décret de Donald Trump, on apprenait que les États-Unis accepteraient finalement certains réfugiés déjà approuvés par le gouvernement américaine qui étaient en transit vers le pays, a noté M. Hussen mardi. « Cela démontre que la situation évolue rapidement. Elle évolue presque constamment. Donc, la chose responsable, c’est de maintenir les contacts et de s’assurer que l’on surveille la situation et que l’on informe les Canadiens », a-t-il fait valoir. Le gouvernement libéral pourrait-il ajuster sa politique d’immigration plus tard ? Le ministre n’a pas répondu.

Le décret du président Trump est cependant « choquant » et « inacceptable » aux yeux du NPD, qui en a fait l’objet d’un débat d’urgence aux Communes en soirée.

Le président Trump annonçait vendredi l’interdiction de séjour aux ressortissants de sept pays (Syrie, Iran, Irak, Libye, Yémen, Soudan, Somalie), de même que la suspension de toute admission de réfugiés aux États-Unis pendant trois mois et de réfugiés syriens pour une durée indéterminée.

Le NPD réclame qu’Ottawa, en réponse, hausse le plafond d’accueil de réfugiés parrainés par le privé ; qu’il accélère l’accueil de réfugiés dont la demande a été approuvée par l’administration américaine ; et qu’il obtienne des garanties de Washington pour les voyageurs canadiens ou les résidents permanents provenant d’un des pays interdits et qui veulent se rendre aux États-Unis. Le NPD exige également la fin d’une entente bilatérale reconnaissant les États-Unis comme un « tiers pays sûr » — ce qui impose aux réfugiés arrivant au Canada via les États-Unis d’y faire leur demande d’asile puisqu’il s’agit d’un pays qui « offre une solide protection aux demandeurs d’asile ». Des demandes formulées aussi par Amnistie internationale et le Conseil canadien des réfugiés.

« Les conditions de cette entente continuent d’être respectées », a rétorqué le ministre Hussen lors du débat d’urgence. Pour le reste, il a martelé que son gouvernement permettrait l’accueil de 16 000 réfugiés parrainés au privé en 2017 — un « niveau historique ».

Quant à l’interdiction de territoire aux ressortissants de sept pays musulmans, le ministre Hussen a confirmé qu’il s’était doté d’une politique lui permettant d’octroyer un permis de résidence temporaire aux détenteurs d’un visa de visiteur qui se retrouveraient coincés au Canada. L’administration Trump a assuré à Ottawa que les Canadiens détenant deux citoyennetés et un passeport canadien ne seraient pas touchés, tandis que la Maison-Blanche a promis que les résidents permanents ne le seraient pas non plus. Le ministère des Affaires mondiales n’a pas reçu de demande d’aide consulaire.

La conservatrice Michelle Rempel a à son tour appelé le gouvernement à permettre l’accueil de davantage de réfugiés parrainés par le secteur privé. « Plutôt que d’envoyer des gazouillis affirmant qu’on accueille les réfugiés, en 140 caractères, accueillons plutôt réellement des yézidis ayant survécu au génocide. » Le ministre Hussen a promis une mise à jour sur la question « très bientôt ».

Le chef du NPD Thomas Mulcair s’en est pris lui aussi au gazouillis de Justin Trudeau. « La racine de “Twitter”, c’est “twitt” », a-t-il lancé, avant d’être rapidement rappelé à l’ordre par le président des Communes. Le débat était suivi, dans les tribunes, par environ 150 curieux.

Comme Obama

Les libéraux ont aussi été accusés par M. Mulcair d’être trop polis en « refusant de dénoncer ces politiques racistes ». Le bloquiste Luc Thériault a reproché au premier ministre « de continuer de se vautrer dans la complaisance diplomatique ».

Tour à tour, les ministres ont évité de critiquer ouvertement le décret du président Trump. « Le président [Barack] Obama a en fait signé plus de décrets dans sa première semaine que le président Trump », a commenté le secrétaire parlementaire Andrew Leslie, responsable des relations canado-américaines. « Ce n’est pas le nombre de décrets, le problème. C’est le contenu de ces décrets qui est l’enjeu », a rétorqué la néodémocrate Hélène Laverdière.