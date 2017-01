Une réponse s’impose

None is too many [Aucun, c’est encore trop]. » Cette phrase lancée par un agent d’immigration au début de 1939 en réponse à une question sur le nombre de Juifs que le Canada accueillerait après la guerre reflétait l’état d’esprit qui prévalait au pays et qui a mené à l’un des plus tristes épisodes de cette période de notre histoire. En mai 1939, environ 900 Juifs tentaient de fuir l’Allemagne nazie à bord du navire MS St. Louis. En vain. Ils se sont vu refuser l’entrée à Cuba, aux États-Unis, puis au Canada. Plusieurs sont ensuite morts dans les camps.

Vendredi dernier, jour de commémoration de l’Holocauste, le président américain Donald Trump a pour sa part émis sa fameuse directive qui fait davantage qu’interdire pour 90 jours ou plus l’entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays majoritairement musulmans. (D’autres pourraient s’ajouter à la liste.) M. Trump a aussi suspendu l’accueil de tous les réfugiés, toutes origines confondues, pour une période de quatre mois. Dans le cas des Syriens, cette suspension est de durée indéterminée.

Les Syriens traversent la pire crise humanitaire « de notre temps », déclarait le Haut-commissariat des Nations pour les réfugiés en mars dernier. Face à elle, le président américain adopte une attitude que n’aurait pas dédaignée cet agent d’immigration. Ce n’est pas pour rien que cette directive a été condamnée à travers le monde.

Le Canada, soucieux de ne pas braquer le bouillant président, a réagi en évitant d’attaquer directement la directive. Le gouvernement a préféré lui opposer un message positif, que les ministres ont repris l’un après l’autre lundi. Pour sa part, le premier ministre Justin Trudeau a rapidement réagi en souhaitant la bienvenue au Canada. « À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre foi », a-t-il écrit dans un tweet très remarqué.

Ce message, bien que clair, ne suffit pas. Il faut agir et le faire avec fermeté. Si les Américains invoquent leur souveraineté pour refuser l’entrée de certaines personnes sur leur territoire, le Canada peut en faire autant pour ouvrir ses portes. Actuellement, l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs oblige un réfugié à faire une demande d’asile dans le premier des deux pays dont il foule le sol.

Dimanche, le ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, a dit que l’entente restait en place « pour le moment », mais la directive présidentielle contredit toute notion de pays sûr pour les demandeurs d’asile actuellement aux États-Unis. Par conséquent, le Canada doit, comme le lui demande Amnistie internationale, suspendre cette entente tant et aussi longtemps que la situation perdurera au sud de la frontière.