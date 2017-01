Indignation à Paris et Bonn, discrétion à Ottawa

L’oeuf ou la poule ? Il s’en trouve pour établir un lien entre l’attentat survenu dimanche soir à Québec et le décret présidentiel américain interdisant d’entrée les ressortissants de sept pays à majorité musulmane. Si l’aspirant chef conservateur Deepak Obhrai croit que l’un est la conséquence de l’autre, le porte-parole de Donald Trump croit plutôt que l’attentat justifie l’interdit. Sur la scène internationale, les condamnations de la mesure américaine se multiplient tandis qu’à Ottawa, les libéraux de Justin Trudeau se font reprocher d’être trop timides dans leur critique.

Lundi, le porte-parole du président américain a condamné l’attentat de Québec. « C’est un rappel terrible des raisons pour lesquelles nous devons rester vigilants, pour lesquelles le président prend des mesures pour être proactif plutôt que réactif en matière de sécurité nationale », a déclaré Sean Spicer. En d’autres mots, le fait que des musulmans se fassent prendre pour cibles justifie qu’on les interdise de territoire.

Le député conservateur Deepak Obhrai a établi la causalité dans l’autre sens. Selon lui, le décret présidentiel du week-end a instauré un climat délétère qui a échauffé les esprits. « Quand, en politique, vous commencez à jouer la carte de la division communautaire, la conséquence est ce qu’on a vu à Québec », a-t-il déclaré. Voit-il un lien direct entre les deux ? « C’est le cas. Les deux ne peuvent pas être isolés. »

Plusieurs leaders étrangers ont condamné le décret présidentiel « temporaire » interdisant l’entrée aux États-Unis aux ressortissants d’Iran, d’Irak, du Soudan, de Somalie, de Syrie, de Libye et du Yémen.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a déclaré que « la lutte nécessaire contre le terrorisme ne justifie en aucune manière de généraliser le soupçon contre les personnes en fonction de leur croyance, en l’occurrence ici des personnes de foi musulmane, ou en fonction de leur origine ». En France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a souhaité l’annulation du décret qui crée selon lui une situation « inacceptable et pénalisante ». Même aux États-Unis, plusieurs diplomates ont protesté officiellement, à l’interne, en utilisant le canal dit de la dissidence. L’Iran a décidé d’appliquer la réciprocité envers les États-Unis, et les élus en Irak ont voté une motion pour faire de même si jamais Washington ne reculait pas.

Jusqu’à présent, le Canada s’est fait au contraire très discret. Pour toute réaction, Justin Trudeau a écrit sur Twitter au cours du week-end : « À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre foi. La diversité fait notre force. #BienvenueAuCanada. » Les ministres et députés libéraux se refusent depuis à verser dans la condamnation directe. Ils répètent que mieux vaut rester positif.

« Il faut travailler de façon positive, constructive à un moment où, justement, il y a une montée de cette intolérance. On ne veut pas l’alimenter », a justifié par exemple la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau. Pourquoi ne pas imiter Mme Merkel ou M. Ayrault ? « Parce que le Canada est le Canada. » Andrew Leslie, l’ancien whip maintenant secrétaire parlementaire chargé des relations canado-américaines, estime que la stratégie du gouvernement « est très sage ». « Sans dire un mot contre quelque pays que ce soit, il a bien établi que nous sommes fiers de notre processus d’immigration. »

Le député néodémocrate Alexandre Boulerice croit au contraire qu’Ottawa devrait « dénoncer également » le décret qu’il qualifie d’« ignoble et dégoûtant ». « Ce tweet-là de M. Trudeau, je l’ai beaucoup apprécié, tellement que je l’ai retweeté […], mais j’aimerais qu’il aille plus loin. […] Sous prétexte de commerce, il ne faudrait pas oublier qui on est. »

Avec l’Agence France-Presse