Le Canada accueillera les réfugiés «indépendamment de leur foi», dit Trudeau

La compagnie Westjet remboursera ses passagers visés par le décret La compagnie aérienne canadienne WestJet remboursera ses passagers empêchés de se rendre aux États-Unis par le décret américain interdisant l’entrée du pays aux ressortissants de sept pays musulmans, a-t-elle indiqué samedi.



«WestJet se conformera au décret», a souligné une porte-parole de la compagnie, Lauren Stewart, précisant dans un bref communiqué que WestJet «rembourserait intégralement» ses passagers affectés par la mesure américaine.



WestJet a dû refuser un passager à destination des États-Unis, a également indiqué la porte-parole, sans préciser le pays d’origine du passager.



La Maison-Blanche a annoncé vendredi avoir interdit pendant trois mois l’arrivée de ressortissants de sept pays musulmans : Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. Le président Donald Trump a justifié cette mesure en affirmant qu’elle vise à lutter contre les «terroristes islamiques radicaux».

Ottawa — Le premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé samedi la volonté de son pays d'accueillir les réfugiés «indépendamment de leur foi», au lendemain de la décision de la Maison-Blanche d'interdire l'entrée des États-Unis aux ressortissants de sept pays musulmans.«À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre foi», a tweeté M. Trudeau.M. Trudeau n'a pas commenté directement la décision américaine, mais son tweet intervient au lendemain de la signature par le président Donald Trump d'un décret qui interdit pendant trois mois l'entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays musulmans : Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen.Depuis un peu plus d'un an, le Canada a accueilli quelque 35 000 réfugiés syriens. M. Trudeau avait tenu à accueillir lui-même à l'aéroport, en décembre 2015, le premier contingent de ces réfugiés.Air Canada a indiqué de son côté avoir mis en place une politique de remboursement pour les passagers disposant de billets et empêché de se rendre aux États-Unis par le décret Trump, tout en estimant que cela ne concernerait qu'un petit nombre de passagers.