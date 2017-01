Mulcair entend dénoncer Trump aussi souvent que nécessaire

Si Justin Trudeau ne le fait pas, Thomas Mulcair le fera avec plaisir. Le chef sortant du NPD entend dénoncer chaque fois que nécessaire les propos du nouveau président américain, qu’il continue à considérer comme un « fasciste ».

« Je vais me tenir debout contre le président [Donald] Trump chaque fois qu’il ciblera les gens à cause de leur religion. Et j’espère que le premier ministre du Canada, qui parle des droits de la personne sur la scène internationale, aura le courage de se tenir debout devant le président Trump », a déclaré M. Mulcair au terme d’une retraite de deux jours de son caucus en vue de la reprise des travaux parlementaires.

M. Mulcair dénonce l’intention du nouveau président de suspendre la délivrance de visas pour les ressortissants de Syrie, d’Irak, d’Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan et du Yémen au motif que ces États produisent des terroristes. « On vit un moment charnière de l’histoire avec l’arrivée d’un président des États-Unis qui est en train de montrer du doigt et de blâmer des gens, pas pour quelque chose qu’ils ont fait, mais pour qui ils sont. »

« Je n’ai pas attendu que M. Trump soit élu pour le dénoncer, a poursuivi M. Mulcair. J’ai été très clair [en disant] que son comportement était celui d’un fasciste. S’en prendre à des gens à cause de leur religion est le comportement classique d’un fasciste. Diriger par décrets au lieu de s’en remettre aux représentants élus est aussi un réflexe de quelqu’un qui ne comprend pas la nature fondamentale d’un État démocratique. »

Depuis l’intronisation de M. Trump, vendredi dernier, le NPD a publié deux communiqués de presse dénonçant les décisions du président américain et un troisième le critiquant par la bande à propos des manifestations pro-femmes du week-end. Il est rare qu’un parti d’opposition s’en prenne de manière aussi systématique à un politicien d’un autre pays.

Mais pour M. Mulcair, c’est le silence qui est dérangeant. « On a déjà entendu des voix s’élever à l’international. Où est M. Trudeau là-dessus ? Si on a droit aux fanfaronnades régulièrement reliées aux twitts de M. Trump, on devrait quand même avoir le droit à un premier ministre canadien qui hausse le ton dans l’intérêt de la défense de nos valeurs communes au Canada. »