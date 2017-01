Les Canadiens plutôt satisfaits de la démocratie

Les deux tiers des Canadiens sont satisfaits du fonctionnement de la démocratie au pays, mais ils sont néanmoins « excédés » par la politique, si bien qu’ils citent cet épuisement comme la raison principale les empêchant de voter, révèlent les résultats d’un sondage sur la réforme du système électoral mené par le gouvernement fédéral.

Quelque 383 074 personnes ont participé au sondage, mené du 5 décembre 2016 au 15 janvier 2017, et dont les résultats ont été dévoilés mardi. Du nombre, 44 % ont défini le fait d’être « excédé par la politique » comme facteur principal les empêchant de voter.

S’ils se sont dits satisfaits de la démocratie canadienne dans une proportion de 67 %, les répondants ont tout de même exprimé un certain intérêt pour un nouveau mode de scrutin, à la condition que celui-ci soit simple à comprendre. Au total, 62 % des participants se sont dits d’accord avec le fait que les électeurs puissent « exprimer plusieurs choix sur le bulletin de vote, même si cela voulait dire qu’il faudrait alors plus de temps pour comptabiliser les voix et annoncer le résultat de l’élection ». Or, 59 % des répondants ont aussi répondu que les bulletins de vote « devraient être aussi simples que possible » et 49 % d’entre eux ont appuyé une affirmation voulant qu’un bulletin de vote soit « facile à comprendre », quitte à ce qu’il offre moins de possibilités pour exprimer ses préférences.

La question sur le caractère obligatoire du vote est celle qui a le plus divisé les répondants : la moitié d’entre eux ont répondu que le vote au fédéral était une obligation, tandis que l’autre moitié a répondu qu’il s’agissait d’un choix.

Parmi les sujets les plus consensuels, il y a celui concernant l’abaissement de l’âge du droit de vote aux élections fédérales, rejeté par 66 % des répondants. L’affirmation qui a cependant rallié le plus de répondants est celle concernant la durée des campagnes électorales : 90 % des participants ont dit souhaiter que celle-ci soit diminuée.