Trudeau aussi chez l’Aga Khan en 2014

Ottawa — Les vacances de Justin Trudeau chez l’Aga Khan cet hiver n’étaient pas les premières. Le premier ministre a également séjourné sur l’île privée du philanthrope aux Bahamas il y a deux ans. « L’Aga Khan est un ami de longue date. Je l’ai vu au fil des années bien souvent, pour des rencontres familiales, des soupers, des voyages, des vacances — y compris à Noël 2014 », a indiqué M. Trudeau mardi. Justin Trudeau et sa famille s’étaient aussi déplacés à l’époque de Nassau à l’île Bells — propriété de l’Aga Khan — à bord de l’hélicoptère privé de ce dernier. M. Trudeau s’est attiré les critiques de l’opposition en admettant il y a deux semaines qu’il avait accepté de passer ses vacances de Noël cette année chez l’Aga Khan. L’aveu de ce second voyage en 2014 risque de raviver les reproches. Conservateurs et néodémocrates arguent qu’un tel séjour aux frais de l’Aga Khan, qui est à la tête d’une fondation qui reçoit des fonds canadiens, enfreint la Loi sur les conflits d’intérêts. La commissaire aux conflits d’intérêts a été saisie du dossier, à la demande des conservateurs.