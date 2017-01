Faire ses devoirs calmement

C’est fait, ou presque, le temps de se conformer à la procédure, et le Canada sera avisé de la demande américaine de renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Aucune surprise, les engagements sur le commerce étaient probablement les moins fantaisistes parmi ceux annoncés par le candidat Trump. D’où l’empressement de lancer les démarches afin de fournir aux électeurs assoiffés d’action de belles images de signature de décrets, le poing en l’air au besoin.

Son nouveau secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, a en effet été un des seuls à ne pas démolir sa portion du programme de M. Trump. Que ce soit sur le mur du côté du Mexique, le traité sur le nucléaire avec l’Iran, l’OTAN « dépassée », le retour de la torture ou les Accords de Paris, les gens nommés par Trump comme responsables de ces questions dans son cabinet ont carrément contredit leur patron sur le bien-fondé ou la faisabilité de ses intentions.

Autre dose de réalisme, sur l’ALENA, le message d’apaisement sobrement transmis lundi au cabinet Trudeau en retraite à Calgary par un des principaux conseillers économiques du président américain. Fondateur du géant Blackstone, Stephen Schwarzman est un spécialiste des fusions et prises de contrôle. Il est venu dire que Justin Trudeau « n’avait pas à être préoccupé outre mesure », que la balance commerciale États-Unis-Canada est équilibrée et que « la relation commerciale est un modèle dans le domaine ». Un message qui détonne avec l’agressive approche Trump de la négociation souvent citée à partir de son livre The Art of the Deal.

On a beaucoup reproché à M. Trudeau d’avoir trop vite dévoilé son jeu en offrant de rouvrir l’ALENA au lendemain de l’élection de novembre. Eh bien, M. Schwarzman livrait hier le tout premier commentaire visant directement le Canada dans ce dossier et on ne peut pas dire qu’il ait choisi une position de force lui non plus. Du moins jusqu’à ce que les faits et les chiffres sur lesquels il base son raisonnement d’investisseur expérimenté soient confrontés à ces « faits alternatifs » dont parlait dimanche la proche conseillère de M. Trump, Kellyanne Conway. Le porte-parole Spicer en rajoutait une couche lundi en indiquant qu’on pouvait parfois être en désaccord AVEC les faits ! Des déclarations qui perpétuent une certaine incertitude malgré les assurances fournies par M. Schwarzman.

Justin Trudeau n’a pas lésiné en abordant l’avenir de la relation canado-américaine. Un remaniement centré sur une ministre, Chrystia Freeland, très branchée sur les milieux financiers américains. Deux militaires à la retraite qui ont un passé auprès d’officiers américains, Andrew Leslie et Marc Garneau, ont de nouvelles commandes. Le Bureau du premier ministre abritera aussi une nouvelle équipe de coordination.

Reste le travail de terrain, des deux côtés de la frontière. L’ambassadeur MacNaughton et son équipe ainsi que la ministre Freeland et des conseillers de M. Trudeau ont entrepris les rencontres, mais le Canada ne peut pas se contenter d’attendre les demandes américaines. Le mantra l’« Amérique d’abord » de Donald Trump signifie que toutes ses décisions seront prises « dans le seul intérêt des travailleurs et des familles américaines ». Avec au bout du compte un ALENA renégocié plus avantageux, ou pas d’ALENA.

Pour faire plus que sauver les meubles, le gouvernement Trudeau devra cibler ses priorités en consultant les provinces et les partenaires économiques. C’est une démarche qui va inévitablement tourner à la joute politique selon les industries visées ou menacées, mais Donald Trump est lui aussi mûr pour un rappel à la réalité là-dessus. Tant les lobbies que les dirigeants politiques des fameux 35 États dont le Canada est le premier client vont se faire entendre, dont son vice-président originaire de l’Indiana.

Avec le Mexique dans le collimateur de Donald Trump, le Canada devra aussi envisager la possibilité de se dissocier de ce pays. La ministre Freeland a subtilement pointé dans cette direction lundi en parlant d’une relation avec les États-Unis qui « est primordialement bilatérale ». Exactement l’approche maintenant privilégiée par Washington sur les ententes commerciales. Le Canada peut-il faire le poids seul ? Ou rester solidaire du Mexique et risquer de faire les frais de dommages collatéraux ?

La relation commerciale retient pour l’instant toute l’attention. Justin Trudeau et le Canada sont cependant perçus en maints endroits comme un pôle de résistance à Trump et aux mouvements apparentés. Le maintien du prix sur le carbone et des objectifs d’immigration en plus de la nomination du ministre Ahmed Hussen dans ce dossier montrent entre autres que le réalignement politique post-Trump a ses limites.

Tenir tête ouvertement à Donald Trump sur ce genre de dossier pourrait fort bien faire des libéraux un point de ralliement en 2019, surtout s’il a en face de lui un émule de Trump en Kevin O’Leary. Le tweet d’encouragement de Justin Trudeau aux manifestants canadiens de la fin de semaine en faveur des droits des femmes est moins le fruit de l’impulsion du moment que ceux du nouveau président américain.