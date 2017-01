Plusieurs dossiers attaquées de front

Washington — Donald Trump a achevé sa première journée de travail complète à la tête des États-Unis depuis qu’il a été assermenté, vendredi. Voici un résumé des sujets qui ont occupé le nouveau président républicain.

Accords commerciaux

M. Trump a signé un décret présidentiel pour retirer les États-Unis du Partenariat transpacifique et il a annoncé qu’il négocierait à un « moment approprié » l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Il a affirmé qu’il voudrait que les prochaines ententes commerciales soient conclues entre seulement deux pays. Le président a d’ailleurs rencontré une dizaine de dirigeants syndicaux en après-midi, affirmant que son objectif était justement de « remettre beaucoup de gens au travail ».

Projets dans le secteur de l’énergie

Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, qui participait à sa première réelle mêlée de presse depuis l’élection du président, a réitéré que M. Trump appuyait des projets énergétiques tels que le controversé oléoduc Dakota Access. M. Spicer n’a pas précisé si M.Trump infirmera la décision de l’armée, qui a décidé d’examiner d’autres tracés pour le projet de 3,8 milliards $US, mais il a assuré qu’il s’agissait d’une « grande priorité » pour lui.

L’empire Trump

L’organisation médiatique ProPublica a révélé qu’il n’y avait eu aucun document rempli en Floride, au Delaware et à New York démontrant que M. Trump a cédé le contrôle de son empire à ses deux fils, contrairement à ce qu’il avait promis le 11 janvier. Son porte-parole a toutefois affirmé que le président s’était bel et bien départi de ses entreprises, sans fournir de preuve à l’appui. Hope Hicks, une responsable des communications de M. Trump, a affirmé que ces changements « ne seront pas publics à ce point-ci ».

L’assistance à l’intronisation

Le porte-parole de la Maison-Blanche a indiqué que son gouvernement avait l’intention « de ne jamais mentir » aux journalistes. M. Spicer a reçu des questions sur une déclaration qu’il a faite samedi alors qu’il avait vigoureusement critiqué les médias pour avoir rapporté — à juste titre — que la foule rassemblée à l’intronisation de M. Trump était moins grande que celle de son prédécesseur, il y a huit ans. Sean Spicer a affirmé qu’il souhaitait avoir une « relation saine » avec les correspondants des médias, même si « parfois, il y a peut-être des désaccords ». Le porte-parole a insisté sur le fait que M. Trump avait attiré le plus de spectateurs de l’histoire, en comptant les gens qui ont regardé l’événement à la télévision et sur le Web.

Les journalistes

La Maison-Blanche souhaite donner à un « groupe plus divers de journalistes » la chance de poser des questions aux conférences de presse. À compter de cette semaine, le gouvernement choisira quatre « sièges Skype » dans la salle de presse. Elle souhaite ainsi aider de plus petits médias qui n’ont peut-être pas les ressources pour envoyer des journalistes à Washington. Le nouveau gouvernement envisage plusieurs changements quant aux activités de la presse à la Maison-Blanche.