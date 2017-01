Question de sénateurs

Avec une population neuf fois moins nombreuse que les États-Unis, le Canada a-t-il besoin de plus de sénateurs que le Sénat américain et de 30 sièges de plus à la Chambre des communes ? Serait-il possible de réduire le nombre de sénateurs, non élus, de 105 à 85 et le nombre de députés de 338 à 315 dans 306 circonscriptions avec neuf sièges attribués aux meilleurs candidats finissant en deuxième place dans neuf régions ?