Le PLC efface sa dette

Ottawa — Les libéraux fédéraux ne sont plus endettés, près de 14 mois après être revenus au pouvoir en 2015. Selon la présidente du PLC, Anna Gainey, les libéraux ont remboursé le mois dernier un dernier montant de 1,9 million de la dette qu’ils avaient contractée lors de la dernière campagne électorale. Les libéraux ont dépensé un peu plus de 40 millions au cours de la campagne. Le recrutement de 50 000 nouveaux membres — qui ne paient plus de cotisation — a contribué à l’effacement de la dette. Environ 35 000 personnes ont versé en moyenne 43,26 $ au cours des six derniers trimestres.