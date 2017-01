Jean-Pierre Kingsley ajoute son grain de sel

La proportionnelle, et que ça saute. Vingt-six personnalités canadiennes, dont l’ancien directeur général des élections Jean-Pierre Kingsley, ont juré jeudi de « talonner » le gouvernement de Justin Trudeau jusqu’à ce qu’il donne enfin suite à sa promesse maintes fois répétée de faire adopter une réforme du mode de scrutin à temps pour la tenue des prochaines élections fédérales, en 2018.

Dans une lettre, ils pressent la nouvelle ministre de la Réforme démocratique, Karina Gould, « de mettre en oeuvre la principale recommandation du comité parlementaire spécial sur la réforme électorale », soit de « travailler à l’adoption d’un système de représentation proportionnelle pour les prochaines élections fédérales ».

La lettre ouverte est notamment signée par l’ex-chef du Nouveau Parti démocratique Ed Broadbent, l’ancien président de l’Assemblée nationale Jean-Pierre Charbonneau, Guy Giorno, qui fut l’éminence grise de Stephen Harper pendant maintes années, l'ex-greffier du Conseil privé et ex-secrétaire du cabinet Alex Himelfarb, l’environnementaliste David Suzuki et Georges Laraque. Les artistes Neil Young, Robert Bateman et JiCi Lauzon sont aussi du lot.

La signature de l’ex-directeur général des élections du Canada (1990-2007), Jean-Pierre King, étonne.

Celui-ci affirme être demeuré neutre jusqu’à la publication du rapport du comité spécial, ne souhaitant pas l’influencer. « Quand le rapport est sorti, j’ai attendu que le gouvernement agisse. C’est à lui maintenant de produire un système proportionnel », dit-il, rappelant que ce comité était formé de représentants de quatre partis.

Il déplore, comme plusieurs l’ont fait, les propos de l’ex-ministre de la Réforme démocratique Maryam Monsef, depuis mutée à la Condition féminine.

La jeune ministre Gould doit agir très rapidement, insiste-t-il. « Ça ne peut pas lui prendre deux mois, c’est son dossier principal. Il faut qu’elle puisse comprendre les enjeux en quelques semaines. Il faut que ça bouge. » Voilà déjà plus de sept semaines que le comité a rendu son rapport.

Un proche de Harper appuie la réforme

« C’est pourtant simple : notre système ne reflète pas le point de vue des Canadiens ni comment ils votent. On est en 2017. On devrait avoir un Parlement qui reflète cela », a quant à lui expliqué au Devoir Guy Giorno, un ancien proche collaborateur de Stephen Harper, dans une rare entrevue.

Si les divers gouvernements qui se sont succédé dans l’histoire du pays ont tous, sans exception, balayé sous le tapis l’idée d’une réforme électorale, c’est que le système actuel favorise les partis politiques, pas les électeurs, ajoute-t-il. « Les politiciens ne devraient pas primer les électeurs. »

Les deux hommes se disent « optimistes » que la ministre Gould respecte l’échéancier que s’était fixé le gouvernement Trudeau en présentant un nouveau modèle électoral d’ici au mois de mai.

Mme Gould n’a pas accordé d’entrevue au Devoir jeudi. Un porte-parole s’est dit « reconnaissant » du travail du comité.