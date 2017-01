Unilinguisme français de Trudeau : le Commissaire aux langues officielles enquête

Ottawa — Le Commissaire aux langues officielles a reçu neuf plaintes liées à la décision de Justin Trudeau de répondre uniquement en français à des questions posées en anglais, mardi, lors de son passage dans les Cantons-de-l’Est.

Le premier ministre a irrité des anglophones en décidant de répondre en français seulement à des questions posées en anglais lors d’une séance de discussion ouverte à Sherbrooke, mardi. Une de ces questions portait justement sur l’accès aux services en anglais au Québec.

Le premier ministre a alors plaidé qu’il voulait parler français parce qu’il se trouvait au Québec. De même, en Ontario, il avait répondu en anglais, vendredi dernier, à une personne qui lui avait posé une question en français. Cette décision n’avait pas soulevé de vagues.

Mercredi, alors que les critiques se multipliaient sur les médias sociaux, M. Trudeau a admis qu’il aurait pu répondre en partie en anglais à la citoyenne de Sherbrooke qui lui avait posé une question en anglais sur l’accès aux services en anglais.

Le porte-parole du Commissaire aux langues officielles, Nelson Kalil, a indiqué jeudi que le bureau mènera une enquête sur ces plaintes, afin de déterminer si le premier ministre a enfreint la Loi sur les langues officielles. Comme le commissaire ne peut mener une enquête sur un individu en particulier, c’est le Bureau du conseil privé — le « ministère du premier ministre » — qui est visé.

Selon M. Kalil, l’enquête pourrait prendre de trois à six mois.

« Les prochaines fois, je vais m’assurer d’amener un peu plus de bilinguisme », a promis M. Trudeau mercredi. Mais un organisme de défense des droits des anglophones, le Quebec Community Groups Network, réclame des excuses et une rencontre avec le premier ministre. « Nous sommes consternés, déçus et particulièrement ébranlés du fait que le premier ministre a fait la sourde oreille », a indiqué Geoffrey Chambers, vice-président de l’organisme.