Trudeau promet une voie de contournement au plus vite

Le maire de Lac-Mégantic, Jean-Guy Cloutier, est ressorti rassuré de sa rencontre de mercredi avec Justin Trudeau. Selon lui, le premier ministre s’est clairement engagé à accélérer la construction d’une voie ferrée de contournement, malgré le fait que rien de concret n’a été annoncé. Même statu quo du côté de Québec.

Près de quatre ans après la tragédie pétrolière qui a coûté la vie à 47 citoyens de Lac-Mégantic, des convois transportant des matières dangereuses traversent toujours quotidiennement le coeur de la municipalité.

Une situation que le maire Jean-Guy Cloutier espère régler le plus rapidement possible. « On ne peut pas attendre jusqu’en 2023 pour avoir cette nouvelle voie de seulement 12 kilomètres », a-t-il dit mercredi, en entrevue au Devoir.

Selon le calendrier actuel, une étude d’avant-projet produite par la firme AECOM doit être réalisée cette année. Par la suite, une autre étude, plus définitive, serait prévue pour 2018, alors que les plans pourraient être prêts seulement en 2020, pour un début de construction en 2021. La voie de contournement serait donc prête en 2023, soit dix ans après le déraillement et l’explosion d’un convoi pétrolier au centre-ville de Lac-Mégantic.

Engagement

Le premier ministre Trudeau aurait toutefois pris l’engagement d’accélérer le processus, dans le cadre d’une rencontre tenue mercredi à Sherbrooke avec le maire de Lac-Mégantic. « Il nous a dit “ je suis entièrement d’accord avec vous ” », a résumé le maire Cloutier, évoquant le plan présenté à cette occasion par la municipalité pour raccourcir les délais « de deux à trois ans ».

Selon ce qu’a précisé l’élu municipal, un comité composé de représentants du gouvernement fédéral, de celui du Québec et de Lac-Mégantic devrait être mis sur pied. L’objectif serait de parvenir à établir un nouveau calendrier en vertu duquel la construction de la voie de contournement débuterait possiblement « à la fin de 2018 ».

Le gouvernement fédéral n’a pas confirmé l’entente verbale qui aurait été prise mercredi avec le maire de Lac-Mégantic. L’attachée de presse de M. Trudeau, Andrée-Lyne Hallé, a toutefois renvoyé Le Devoir à une réponse donnée par le chef libéral dans le cadre d’une rencontre publique tenue mardi soir à Sherbrooke. Le premier ministre a alors dit qu’il a demandé au ministre des Transports, Marc Garneau, « de travailler avec la municipalité, de travailler avec la province aussi pour voir si on peut avoir un processus plus rapide et efficace que prévu ».

Du côté du gouvernement du Québec, on a simplement réitéré mercredi que le processus actuellement en cours se poursuit selon le calendrier prévu. Le cabinet du ministre des Transports Laurent Lessard a ainsi rappelé que le gouvernement attend le dépôt de l’étude produite par la firme AECOM. « On attend cette étude-là pour le début de l’été, a précisé son attaché de presse, Mathieu Gaudreault. Je n’ai jamais entendu, du moins dans mon briefing aujourd’hui, on ne m’a pas mentionné, ça qu’il y avait un fast-track. »

Selon une étude de la Santé publique de l’Estrie, pas moins de deux citoyens de Lac-Mégantic sur trois présentent en effet des manifestations de stress post-traumatique. Et le temps qui passe ne semble pas procurer d’apaisement, selon ce qu’on peut lire dans le rapport publié en 2016.