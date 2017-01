Thérapie de groupe

Justin Trudeau a entrepris l’année avec des vacances chez un riche ami de la famille, mais surtout en entreprenant une tournée pancanadienne devant lui permettre de « demeurer branché sur les Canadiens ». En justifiant ainsi la tournée, son bureau a bien choisi ses mots afin d’éviter de reconnaître toute déconnexion avec ces « Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour la rejoindre », pour reprendre la formule maintenant consacrée.

M. Trudeau dit vouloir écouter ce que les Canadiens ont à lui dire, et on ne peut rien lui reprocher là-dessus. Depuis le début de l’exercice, les questions sont d’ailleurs nettement plus importantes que les réponses. Plus révélatrices aussi.

Voici quelques constats sur les questions des participants aux séances tenues en Ontario la semaine dernière et dans l’Atlantique cette semaine. Les organisateurs n’ayant pas fait de tri, M. Trudeau s’est fait brasser sur certains enjeux auxquels fait face son gouvernement, notamment sur les pensions des anciens combattants, le système Phénix de paie des fonctionnaires et le coût des médicaments sous ordonnance. Malgré tout, même les insatisfaits ont pris soin de souligner qu’ils aimaient que le premier ministre se donne la peine de discuter avec eux aussi directement. Et c’est le but ! Presque un truc du chapeau, en fait, pour M. Trudeau.

Constat significatif politiquement, les dossiers éthiques sur les cocktails à 1500 $ et les vacances de la famille Trudeau chez l’Aga Khan ne semblent pas faire partie des préoccupations immédiates des Canadiens. M. Trudeau et certains citoyens ont commenté les deux affaires, mais, dans les deux cas, à la demande des journalistes qui l’accompagnent en tournée.

Outre les trois sujets chauds déjà mentionnés, tout y est passé en matière d’intérêts selon le client. L’impact des nouvelles règles sur les hypothèques, le financement fédéral en santé mentale, la sécurité nationale, les réfugiés syriens, les dossiers autochtones, etc.

Le moment fort de la tournée est survenu à Peterborough, quand une grand-mère, des sanglots dans la voix, a accusé M. Trudeau de l’avoir « laissée tomber » avec son prix sur le carbone, qui va venir alourdir sa facture d’électricité grimpant déjà en flèche. C’est sous les applaudissements nourris de ses concitoyens solidaires qu’elle a évoqué la perte possible de sa maison. La sortie a quand même donné l’occasion au premier ministre d’être à son meilleur dans de telles circonstances, la rencontre se concluant par une de ses étreintes auxquelles M. Trudeau nous a habitués. Il joue avec brio le rôle de ces animateurs de soirées de défoulement ou de libération.

C’est d’ailleurs là que ressortent les objectifs et les implications de la décision de l’équipe Trudeau de se lancer dans cette tournée, risquée à première vue, compte tenu des controverses et des dossiers épineux toujours ouverts.

Premièrement, les conseillers de M. Trudeau savent qu’ils comptent sur le meilleur athlète pour ce sport de contact, les onze semaines de la campagne fédérale de 2015 en font foi. En plus d’y exceller, leur joueur raffole de ces occasions, même si elles donnent lieu à des affrontements ou à d’autres imprévus.

Deuxièmement, les risques y sont plus apparents que réels. Les sondages publiés, et probablement aussi ceux commandés à l’interne, permettent de prévoir les sujets de préoccupation des citoyens selon les régions. Après un début de réponse adapté à la question posée, M. Trudeau retombe sur ses pattes avec des lignes bien préparées, comme en campagne électorale. Le niveau de difficulté est accru dans certains cas puisqu’il dirige depuis un an un gouvernement devant répondre de décisions prises ou qui tardent à l’être. Rien qu’une bonne préparation, comme celle de la période de questions quotidienne en Chambre, ne puisse parer.

Enfin, c’est sans surprise que les controverses éthiques sur le financement libéral et les vacances de la famille Trudeau, qui agitent l’opposition et la presse politique, ne sont pas spontanément soulevées par le public. Elles relèvent certes de principes importants, mais elles se situent, pour le citoyen, au niveau des perceptions davantage qu’au niveau du vécu, ce dont ils préfèrent s’entretenir avec le plus important politicien au pays tellement l’occasion est unique.

C’est avec une satisfaction évidente que les conseillers et les participants libéraux aux panels télévisés sautent sur cet argument pour justifier les agissements de M. Trudeau et de son parti. Les Canadiens ont d’autres priorités, selon eux. En attendant les conclusions de la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, bien sûr. Le fait qu’on parle de vacances, en famille en plus, semble cependant atténuer la grogne populaire.

Au final, l’opération, perçue comme un ajustement in extremis devant une baisse de popularité et des controverses persistantes, s’avère aussi maîtrisée que la dernière campagne électorale. À cette différence près que, cette fois-ci, M. Trudeau table sur sa popularité personnelle et ses talents de communicateur de proximité pour reprendre l’initiative de la trame politique aux frais du gouvernement canadien plutôt qu’à ceux du Parti libéral.