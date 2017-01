Ottawa et Québec débloquent 407,5 millions sur deux ans pour le logement abordable

La promesse de doubler l’argent consacré au logement abordable et social contenue dans le dernier budget du ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, prend forme. Ottawa et Québec ont annoncé lundi à Laval que 407,5 millions seront investis dans le logement abordable et social au Québec au cours des deux prochaines années, soit 286,3 millions en provenance d’Ottawa et 121,2 millions de Québec. Plus de la moitié des sommes annoncées par les deux ordres de gouvernement (242,4 millions) sera consacrée à améliorer l’offre de logement abordable. Une autre tranche de 94,5 millions ira aux réparations et à l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de logements sociaux existants.