Réussir le Sénat moderne

Le Sénat moderne sera de plus en plus composé de membres indépendants. Difficile d’imaginer une chambre dont la majorité des membres seraient des électrons libres.

Les Canadiens et Canadiennes ne le réalisent pas, mais le Sénat, cette institution qu’ils perçoivent comme dépassée et dépensière, change à la vitesse de la lumière. D’abord, un système serré et transparent de contrôle des dépenses des sénateurs a été mis en place. Ensuite, et surtout, la composition du Sénat a tellement changé en moins d’un an que la Chambre haute est méconnaissable.

Jusqu’à l’an dernier, le Sénat était essentiellement composé de libéraux et de conservateurs. Aujourd’hui, 42 des 105 sièges sont occupés par des indépendants, c’est-à-dire des personnes qui ne font pas partie d’un caucus partisan, donc qui ne sont pas soumises à une discipline de parti. Ces sénateurs sont issus du processus de nomination conçu par le gouvernement Trudeau : le premier ministre nomme les sénateurs à partir des candidats que lui soumet un comité de sages, qui lui-même les a choisis au mérite parmi les centaines de candidatures envoyées par les Canadiens de tous horizons.

Certains citoyens désabusés diront que l’indépendance des nouveaux sénateurs n’est que de la poudre aux yeux ; après tout, ne sont-ils pas redevables au premier ministre qui les a nommés ? On a vu le mois dernier qu’il n’en est rien, au cours du débat sur le projet de loi C-29, dont une partie controversée portait sur les droits des clients des banques. Alerté par les groupes de consommateurs du Québec, j’ai à mon tour ameuté mes collègues sénateurs indépendants, conservateurs et libéraux. Pas une seconde je n’ai songé au fait que mon opposition au projet de loi allait mettre dans l’embarras le gouvernement à qui je devais mon poste de sénateur. Cette partie du projet de loi allait à l’encontre des droits des consommateurs et des intérêts des provinces, et par conséquent, il fallait voter contre, un point c’est tout. Rapidement, une majorité de sénateurs indépendants, pourtant nommés par Justin Trudeau, en sont venus à la même conclusion. Plusieurs sénateurs libéraux ont fait le même raisonnement, démontrant leur propre indépendance par rapport au gouvernement Trudeau. Et les conservateurs s’apprêtaient eux aussi à voter contre cette partie de C-29. Devant une défaite certaine dans ce nouveau Sénat qu’il a créé, le gouvernement a choisi de reculer : les articles controversés ont été retirés du projet de loi.

Au fil des départs des sénateurs qui atteindront l’âge de la retraite (75 ans), le Sénat moderne sera de plus en plus composé de membres indépendants. À la fin du mandat du présent gouvernement, à l’automne 2019, on comptera 59 indépendants, 34 conservateurs et 12 libéraux. Si les libéraux sont réélus et conservent le même mode de nomination au Sénat, à l’issue de leur deuxième mandat, en 2023, il y aura 75 sénateurs indépendants, contre 25 conservateurs et seulement 5 libéraux.

Chantier

À première vue, cette nouvelle donne ne comporte que des avantages. Libérés de la discipline de parti, les sénateurs peuvent étudier les projets de loi en toute indépendance d’esprit, avec comme seules préoccupations l’amélioration des textes, la protection des droits fondamentaux des Canadiens et la préservation des intérêts des régions.

Mais la nouvelle situation soulève aussi des questions. Les débats du Sénat sont aujourd’hui structurés en fonction de la présence d’un parti gouvernemental et d’une opposition officielle. Les règlements de la Chambre ont été rédigés sur cette base. Dans un sénat où les libéraux et les conservateurs occupent moins de la moitié, voire le tiers des sièges, cette organisation des travaux ne semble plus vraiment avoir de sens. Cependant, par quoi la remplacer ?

On peut difficilement imaginer une chambre dont la majorité des membres seraient des électrons libres. Pour que les débats puissent être ordonnés, que les projets de loi puissent cheminer, que les résultats des votes soient prévisibles, que des compromis puissent être négociés, les parlementaires doivent se regrouper. Mais s’ils ne sont pas membres d’un caucus partisan, sur quelle base peuvent-ils se rassembler ? Une idéologie ? N’est-ce pas la même chose qu’un parti politique ? D’autres proposent une base régionale, mais cela entraînerait son lot de difficultés. Alors quoi ?

Faut-il conserver son statut particulier à l’opposition officielle, peu importe le nombre de sénateurs qui la compose ? Sinon, comment s’assurer que les mesures gouvernementales feront toujours face à une opposition organisée, disposant de moyens équivalant à ceux du cabinet ?

Il n’y a pas de réponses simples ou évidentes à toutes ces questions. Cependant, il faut trouver des réponses. Sinon, la réforme du Sénat entreprise par le premier ministre court le risque d’engendrer une institution désorganisée, sinon dysfonctionnelle. Or le Sénat, rappelons-le, jouit de pouvoirs considérables, aussi importants que ceux de la Chambre des communes. Il est donc dans l’intérêt de la population canadienne que le Sénat du XXIe siècle non seulement soit composé de membres compétents et indépendants, mais qu’il soit efficace. C’est le principal chantier dans lequel s’engagent maintenant les sénateurs du Canada.