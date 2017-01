Dion perdrait les Affaires étrangères

Après seulement 14 mois au pouvoir, le premier ministre Justin Trudeau s’apprête à remanier son cabinet. Et le grand perdant de l’exercice pourrait bien être l’actuel ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion.

Selon les informations obtenues par Le Devoir, l’équipe politique de M. Dion est conviée mardi matin, à 8 h 30, pour prendre connaissance des changements qui toucheront leur patron. Tout indique que M. Dion ne sera pas déplacé à l’intérieur du cabinet, mais en sera tout simplement exclu. Cette rétrogradation pourrait toutefois ouvrir la porte à un poste enviable : celui d’ambassadeur du Canada à Paris, qui se libérera peu de temps après l’élection présidentielle de mai avec le départ de Lawrence Cannon, lui-même ancien ministre (conservateur) des Affaires étrangères.

« Il n’y a pas de poste plus prestigieux que celui de ministre des Affaires étrangères », rappelle une source. De fait, les précédents titulaires récents du poste l’ont perdu soit parce qu’ils ont perdu leur élection (Rob Nicholson, Lawrence Cannon, Pierre Pettigrew), soit parce qu’ils ont quitté la vie politique (John Baird, David Emerson). Toutefois, Maxime Bernier l’avait perdu en 2008 dans la foulée de l’affaire Julie Couillard. Il est revenu au cabinet trois ans plus tard. Peter MacKay a perdu ce poste tout en restant au cabinet dans d’autres fonctions.

Selon La Presse canadienne, qui a la première annoncé la tenue d’un remaniement ministériel pour mardi, la gestion par M. Dion du dossier de la vente d’armes à l’Arabie saoudite expliquerait en partie ce départ. En coulisses, néanmoins, certains doutent de cette analyse et se demandent si le rapport personnel entre M. Dion et Justin Trudeau n’est pas aussi en jeu. Rappelons que, lorsque M. Trudeau est entré en politique, c’est Stéphane Dion qui dirigeait le Parti libéral du Canada. En 2007, M. Trudeau voulait se présenter dans le bastion libéral d’Outremont libéré par Jean Lapierre, mais M. Dion avait refusé. Il l’avait plutôt envoyé gagner ses galons dans Papineau, représenté par la bloquiste Vivian Barbot, où il avait même dû se battre pour remporter l’investiture.

Toujours selon La Presse canadienne, c’est l’actuelle ministre du Commerce international, Chrystia Freeland, qui le remplacerait. Ancienne journaliste économique, Mme Freeland a vécu à la fois à New York et à Moscou, et parle plusieurs langues. Elle a cependant écrit un livre, Plutocrats, sur les milliardaires de ce monde, ce qui la campe dans un rôle de « gauchiste » qui pourrait mal passer aux yeux du nouveau gouvernement américain de Donald Trump.

Selon La Presse canadienne, le remaniement impliquerait également la ministre des Institutions démocratiques, Maryam Monsef, très critiquée pour sa gestion de la future réforme du mode de scrutin, et la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et du Travail, MaryAnn Mihychuck, qu’on a très peu vue. Patty Hajdu, à la Condition féminine, pourrait obtenir une promotion. François-Philippe Champagne, le député de Saint-Maurice–Champlain, ferait son entrée au cabinet. Quant au ministre de l’Immigration, John McCallum, il pourrait quitter la vie politique, et certaines sources suggèrent qu’il sera nommé ambassadeur en Chine. Le nom de Marc Garneau a également été évoqué.