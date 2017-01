Les Trudeau en vacances chez l’Aga Khan

Le premier ministre Trudeau et l’Aga Khan sont des amis proches depuis plusieurs années.

Ottawa — Justin Trudeau, sa famille et quelques amis ont été les invités de l’Aga Khan pendant les Fêtes sur l’île privée du riche leader religieux située dans les Bahamas.

Le porte-parole du premier ministre canadien, Cameron Ahmad, a confirmé l’information du National Post, selon laquelle l’Aga Khan aurait invité la famille Trudeau ainsi que des amis sur la Bell Island.

L’Aga Khan est le dirigeant spirituel héréditaire des quelque 15 millions de musulmans ismaéliens nizârites dans le monde, ainsi qu’un philanthrope renommé.

M. Ahmad a rappelé que M. Trudeau et l’Aga Khan sont des amis proches depuis plusieurs années. Pour des raisons de sécurité, M. Trudeau et sa famille se sont rendus à Nassau à bord de l’avion gouvernemental Challenger. Ses amis n’étaient pas à bord de l’avion, selon M. Ahmad. M. Trudeau remboursera d’ailleurs le coût du vol pour lui et sa famille, a ajouté son porte-parole.

L’Aga Khan a fondé l’une des plus grandes organisations de développement dans le monde, le Réseau Aga Khan de développement, qui vise à encourager le progrès dans les régions sous-développées.