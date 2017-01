Zoom sur les cybermenaces aux États-Unis







Moscou a-t-il interféré dans l’élection qui a porté Donald Trump au pouvoir ? C’est ce que croit le service du renseignement américain et c’est donc ce qu’il défendra, ce matin, devant une commission du Sénat portant sur les cybermenaces extérieures qui pèsent contre les États-Unis. Le chef de la NSA et le directeur du renseignement américain doivent exposer leurs preuves devant les élus.



Cette audition survient en pleine controverse : les services secrets américains avancent que Moscou est à l’origine de la fuite de courriels du Parti démocrate durant la campagne présidentielle, ce qui aurait nui à Hillary Clinton. Donald Trump, lui, continue de démentir publiquement ces allégations — d’où le potentiel explosif de ces témoignages.



«Charlie Hebdo», deux ans après

Deux ans après l’attentat de janvier 2015 contre la publication satirique Charlie Hebdo, qui avait décimé sa rédaction, la France se souvient une nouvelle fois. La mairesse de Paris, Anne Hidalgo, doit déposer en matinée des gerbes de fleurs en trois lieux de la ville marqués par la violence djihadiste. Une minute de silence suivra.



Pour l’occasion, Charlie Hebdo a pour sa part fait paraître un numéro spécial, cette semaine, sur ce triste anniversaire. « 2017, enfin le bout du tunnel », titre ironiquement le journal. Ce tunnel est représenté par le canon d’un fusil, où regarde un personnage souriant… mis en joue par un homme barbu.



À Hollywood, derniers adieux





Disparues à un jour d’écart la semaine dernière, l’actrice américaine Debbie Reynolds et sa fille Carrie Fisher seront portées ensemble à leur dernier repos. Au cours d’une cérémonie privée, mère et fille seront inhumées côte à côte au Forest Lawn Memorial Park de Los Angeles, cet après-midi.



On ignore pour l’heure si une veillée sera organisée pour les admirateurs des deux actrices, dont la disparition a causé une grande commotion sur la scène cinéma. En attendant, le documentaire Bright Lights, que doit diffuser la chaîne HBO en première samedi, dressera un portrait inédit de la relation entre mère et fille.



Le Canada, chouchou des Américains ?





Le Canada est-il de plus en plus populaire auprès des voyageurs américains ? Nous en aurons une meilleure idée aujourd’hui : Statistique Canada publie les indicateurs nationaux du tourisme pour les mois de juillet à septembre 2016. Jusqu’ici, la proportion de touristes en provenance des États-Unis n’a fait que grimper l’année dernière.



Et à voir les suggestions voyage du New York Times pour 2017, le Canada n’est pas près de perdre en éclat : le prestigieux quotidien new-yorkais place son « voisin du nord » au tout premier rang de sa liste de 52 pays à visiter cette année.



Le poisson du jour





Spectaculaire, bruyant, immense, le marché aux poissons de Tsukiji, à Tokyo, entame aujourd’hui ses célèbres ventes aux enchères du Nouvel An — et sans doute ses dernières à son emplacement actuel, puisqu’il devra déménager dans la baie de Tokyo. On peut s’attendre à ce que les poissons s’y achètent encore à des prix faramineux — en 2013, le chef Kiyoshi Kimura avait arraché un rare thon rouge à un restaurateur de Hong Kong pour la modeste somme… de 1,6 million de dollars.