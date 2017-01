Chefferie conservatrice: O’Leary invité à «se brancher»

Le candidat à la direction du Parti conservateur Andrew Scheer accuse le candidat pressenti Kevin O’Leary de chercher à éviter le débat en français qui aura lieu dans exactement deux semaines.

Dans un communiqué publié mardi, il a exhorté l’homme d’affaires à officialiser sa candidature sans plus tarder afin d’être en mesure de participer à la joute oratoire du 17 janvier, à Québec.

« Si Kevin veut poser sa candidature, le moment est venu de se brancher. Il ne doit pas retarder une telle décision afin d’éviter le débat en français », a tranché Andrew Scheer.

Car selon lui, il est « évident » que la vedette de l’émission Dragon’s Den veut se lancer dans la course à la succession de Stephen Harper.

Il a donc l’« obligation » envers tous les conservateurs francophones « de participer au débat en français », a soutenu le député bilingue de la Saskatchewan dans sa déclaration écrite.

La maîtrise de la langue de Molière par les candidats à la chefferie est un critère souvent cité comme essentiel par les députés et membres du Parti conservateur. Or, l’homme d’affaires né à Montréal ne parle pas le français, et il a déjà déclaré qu’il n’avait pas besoin de le parler pour comprendre les Québécois.

Mardi, sur le réseau social Twitter, M. O’Leary n’a pas répondu directement à la demande de celui qui pourrait devenir l’un de ses rivaux.

Il a cependant remercié « Andrew » pour son « soutien » et inclus dans son gazouillis un lien vers le site internet créé avant Noël pour mesurer ses appuis.

Thanks for the support Andrew! I'm currently exploring whether I should. Go to https://t.co/tmBVkSQm7j if you think I should join the race. https://t.co/OR2uEDCmv1