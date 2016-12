Un combat à treize adversaires

Kevin O’Leary devra attendre encore un peu. L’ancien « dragon » de CBC qui lorgne la chefferie conservatrice a dit qu’il ne se lancerait dans la mêlée que lorsque le nombre d’aspirants-chefs aurait diminué. Or, alors que la première échéance arrive aujourd’hui, à peine un seul des quatorze candidats en lice s’est désisté : le médecin manitobain Daniel Lindsay.

« J’ai décidé que la meilleure décision pour moi est de quitter la course et de jauger les possibilités de briguer un siège à la Chambre des communes, écrit M. Lindsay dans un bref communiqué de presse. Les enjeux que j’ai soulevés pendant cette course — la réforme du système de santé, les Premières Nations, la responsabilité financière et le développement économique — demeurent vitaux pour l’avenir de ce pays, et je suis déterminé à continuer à me battre pour qu’ils deviennent des valeurs au coeur de toute gouvernance de ce pays. »

Question de sous

M. Lindsay n’explique pas dans son communiqué les raisons qui le poussent à jeter la serviette, et il n’a pas accordé d’entrevue. Mais le Parti conservateur exige un dépôt de 50 000 $ d’ici le samedi 31 décembre pour toute personne désireuse de rester dans la course. On peut supputer que M. Lindsay, qui était inconnu des milieux politiques, n’aura pas amassé les fonds nécessaires.

Radiologiste manitobain, M. Lindsay a été, à titre de médecin civil dans les forces canadiennes, déployé à cinq reprises à l’étranger, dont une fois à Kandahar en Afghanistan. La chef conservatrice par intérim, Rona Ambrose, a remercié le candidat par communiqué de presse. « Il n’est pas facile pour un nouveau venu en politique d’être candidat à la direction d’un parti, mais Daniel a été vite reconnu par les Canadiens comme un médecin de premier plan », écrit-elle.

Des treize candidats restants dans la course, onze ont confirmé au Devoir vendredi avoir versé la somme exigée du Parti conservateur : les députés Maxime Bernier, Steven Blaney, Lisa Raitt, Michael Chong, Kellie Leitch, Andrew Scheer et Erin O’Tool, les ex-députés Chris Alexander, Pierre Lemieux et Andrew Saxton, ainsi que l’homme d’affaires de Colombie-Britannique Rick Peterson.

Pour ce qui est du député saskatchewanais Brad Trost, le mystère plane à savoir s’il a payé la somme exigée. Son porte-parole a fait parvenir au Devoir une réponse sibylline en précisant que c’est tout ce qu’il pouvait dire à ceux qui posent la question : « La campagne de M. Trost se plie à toutes les exigences prévues dans les règles publiées du parti. Il ne se retire pas. M. Trost est dans cette course jusqu’à la fin et il y est pour gagner. » On ignore si cela signifie que le montant a été versé ou si le candidat entend rester dans la course malgré le non-paiement.

Quant au député albertain Deepak Obhrai, personne n’a répondu aux courriels et appels répétés du Devoir. Il est le seul candidat à provenir d’Alberta, province bastion du Parti conservateur.

Selon les rapports trimestriels publiés par Élections Canada, dont le dernier en date remonte à septembre, Brad Trost n’a reçu aucun don pour sa campagne. M. Obhrai en a reçu deux, totalisant 1100 $.

La Loi électorale stipule qu’un candidat au leadership peut contribuer personnellement à sa campagne à hauteur de 25 000 $. Un candidat peut aussi contracter un prêt bancaire, mais si l’institution financière exige une caution, celle-ci doit respecter les plafonds de contribution prévus par la loi, c’est-à-dire ne pas dépasser 1525 $ par personne. Un candidat qui voudrait emprunter 15 250 $ devrait ainsi obtenir la caution de dix donateurs.

Le Parti conservateur exige le versement de 25 000 $ pour entrer dans la course, 50 000 $ en date du 31 décembre pour y rester, et un dernier montant de 25 000 $ en date du 24 février.

Le riche homme d’affaires Kevin O’Leary est le seul autre candidat susceptible de s’ajouter à la déjà longue liste de prétendants à la succession de Stephen Harper. Il a jusqu’au 24 février pour le faire. Il a déclaré début décembre à iPolitics qu’il attendait « que le troupeau soit réduit par les forces darwiniennes naturelles de la finance » avant de se lancer. Visiblement, il devra trouver autre chose, estime Chris Alexander en entrevue avec Le Devoir. « Il est en train de se rendre compte que le champ ne se rétrécira pas tant que ça », dit-il avant d’ajouter qu’il est « inattendu » qu’autant de candidats puissent récolter les sommes exigées.

