Le gouverneur général livre son message de fin d’année

Ottawa — Le gouverneur général David Johnston souligne le début de la nouvelle année en demandant à tous les Canadiens de faire de 2017, le 150e anniversaire du pays, une année marquante. Dans son message annuel du Nouvel An, M. Johnston invite les Canadiens à réfléchir à qui ils sont, à réaffirmer leurs valeurs et à regarder en avant. Le mandat de David Johnston se terminera en septembre, mais on ignore pour l’instant de quelle façon son remplaçant sera sélectionné. Le premier ministre Justin Trudeau a dit à La Presse canadienne, dans une entrevue de fin d’année, qu’il n’avait pas encore beaucoup réfléchi au processus de nomination du nouveau gouverneur général.