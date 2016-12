Quand indépendance rime avec incertitude

La Chambre haute compte 34 sénateurs indépendants, 9 sénateurs non affiliés, 41 conservateurs et 21 d’allégeance libérale.

Si le représentant de Justin Trudeau au Sénat se réjouit que la Chambre haute compte de plus en plus de sénateurs indépendants, il consent en revanche que cela lui rend la tâche difficile. Le sénateur Peter Harder reconnaît que son rôle a ses limites, dans un Sénat complètement restructuré, et qu’il dépend surtout de la bonne foi de ses collègues ainsi que de celle du gouvernement. Car même s’il laisse planer la menace de bâillons pour arriver à ses fins s’il le faut, Peter Harder est forcé d’admettre qu’il n’aurait aucun moyen de s’assurer d’avoir gain de cause faute d’appuis acquis.

« Cela fait partie du défi, admet le sénateur Harder en entrevue bilan avec Le Devoir. Mais vous ne pouvez pas demander d’avoir un Sénat qui soit plus indépendant, qui offre son jugement et sa réflexion, et ensuite être étonné quand il le fait. »

Le sénateur ontarien représente le gouvernement Trudeau au Sénat depuis neuf mois, période au cours de laquelle le premier ministre libéral a procédé à 27 nominations sénatoriales, outre celle de M. Harder.

« Combler les vacances avec des sénateurs indépendants renforce mon rôle tout autant que cela me pose des défis. Il y a des sénateurs qui partagent les mêmes points de vue — quant à leur vision de leur travail, d’exercer leur jugement sans avoir d’identité partisane —, ce qui sera gratifiant. Mais il n’y a aucune garantie qu’ils appuient le gouvernement », convient Peter Harder dans son bureau du Sénat alors qu’il s’apprête à quitter la colline parlementaire pour la relâche des Fêtes.

La Chambre haute compte maintenant 34 sénateurs indépendants (l’un d’eux sera assermenté début 2017), 9 sénateurs non affiliés, 41 conservateurs et 21 d’allégeance libérale. Trois sénateurs conservateurs et quatre d’allégeance libérale prendront leur retraite en 2017 puisqu’ils atteindront l’âge de 75 ans.

C-29 comme avertissement ?

Jusqu’à présent, le gouvernement Trudeau a pu voir ses projets de loi adoptés au Sénat. Mais une impasse se profilait à l’horizon pour son projet de loi budgétaire C-29. Une disposition sur la protection des consommateurs enrageait Québec et plusieurs sénateurs, qui s’indignaient de voir Ottawa empiéter sur une compétence québécoise en donnant préséance à la Loi sur les banques. Le gouvernement a fini par abdiquer et retirer ce passage de son projet de loi.

« Le gouvernement répond à la réalité d’un Sénat qui n’est pas là simplement pour signer, mais pour donner voix à des préoccupations », fait valoir le sénateur Harder.

Il admet toutefois que la crise a été évitée, avec C-29, parce que le gouvernement a reculé. Autrement, des sénateurs — dont l’indépendant André Pratte, pourtant nommé par M. Trudeau — auraient pu bloquer le projet de loi ou l’amender de façon importante. Et faute d’une majorité d’appuis assurés, le sénateur Harder n’aurait pas pu les en empêcher.

« Je crois que tout cela va mieux fonctionner en pratique qu’en théorie », réplique-t-il, « optimiste ». En théorie, les deux chambres du Parlement sont égales. Mais en réalité, la Chambre haute doit céder à la Chambre des communes puisque celle-ci est redevable aux électeurs, plaide-t-il en citant le projet de loi C-14 sur l’aide à mourir. Les sénateurs l’ont profondément modifié, mais ont accepté que les Communes rejettent la quasi-totalité de leurs changements.

« Il y a des garde-fous. Nous ne sommes pas élus. Nous ne sommes pas la Chambre imputable », tranche le sénateur Harder.

Aller plus vite

Depuis le début de son mandat, le sénateur Harder n’a pas eu à avoir recours à un bâillon. « C’est un signe de bonne foi et d’accommodements pragmatiques à la situation dans laquelle nous nous trouvons », dit-il. Mais il n’exclut pas pour autant la possibilité de le faire. « Nous devons, en tant qu’institution, réfléchir à la façon dont nous débattons, la façon dont nous délibérons, et comment nous décidons. »

Le sénateur en a notamment contre la lenteur avec laquelle certains projets de loi ont été étudiés cet automne. Le projet de loi C-6 — qui vise à annuler la réforme conservatrice qui permettait de révoquer la citoyenneté d’accusés de terrorisme ayant deux nationalités — a été transmis au Sénat en juin… pour être envoyé en comité sénatorial six mois plus tard, à la mi-décembre.

« Ce n’est pas vraiment débattre ou délibérer à un rythme qui apporte de la crédibilité à l’institution », tranche-t-il.

Dans un monde idéal, le sénateur Harder aimerait s’entendre avec les représentants des sénateurs conservateurs, indépendants et d’allégeance libérale — qui ont été expulsés du caucus libéral de Justin Trudeau il y a trois ans. Les clans conviendraient de débattre un certain nombre de jours d’un projet de loi litigieux, puis de l’envoyer rapidement en comité pour qu’il y soit décortiqué.

À défaut d’ententes cordiales, cependant, « il y a un certain nombre d’outils »,note le sénateur Harder en évitant soigneusement de prononcer le mot « bâillon ».

Le Sénat a convenu cet automne de revoir la composition de ses comités pour accorder davantage de sièges aux indépendants en proportionnalité de leur nombre — 40 % des sièges leur sont désormais réservés, 40 % aux conservateurs et 30 % aux libéraux.

Les indépendants ont aussi eu droit à un budget d’ensemble de 700 000 $, afin d’embaucher du personnel de soutien, de recherche ou de communications. Les 41 conservateurs ont droit à 1,3 million par année et les 21 libéraux, à 1,1 million.