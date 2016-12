Adieu solidarité

La solidarité entre les ministres de la Santé provinciaux, tant clamée avec conviction par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Gaétan Barrette, sur les transferts fédéraux en santé aux provinces n’aura duré que l’espace de quelques heures, le temps que le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, s’entende avec Ottawa sur un accord bilatéral.

Nonobstant les arguments « favorables » à une telle entente qu’a invoqués M. Gallant, force est de constater que les négociations bilatérales avec Ottawa priment sur les ententes globales, dont la force de frappe relève de la pure utopie. Quant aux velléités de Justin Trudeau de travailler à l’unité canadienne, il m’apparaît que la réalité rejoint davantage le vieil adage qui prône la division pour mieux régner.

Quoi qu’il en soit, dans le dossier des transferts en santé comme dans bien d’autres où les provinces doivent quémander le fédéral pour « joindre les deux bouts », et ce, même dans des domaines de compétence provinciale, Ottawa aura toujours le « gros bout du bâton » et pourra continuellement utiliser son pouvoir de dépenser comme bon lui semble… Quant à la solidarité, on repassera !