Les recrues de Stephen Harper nient s’être engagées à partir après huit ans

Ils ont été nommés au Sénat en appuyant la réforme de Stephen Harper prévoyant des mandats d’une durée limitée, mais les sénateurs de l’ancien premier ministre ne comptent pas pour autant céder leur poste en 2017. Tour à tour, ces sénateurs ont rejeté l’idée de quitter la Chambre haute lorsqu’ils arriveront prochainement au terme d’un mandat de huit ans.

À Noël 2008, le premier ministre Stephen Harper nomme d’un coup 18 sénateurs, inquiet de perdre le pouvoir aux mains de la coalition de partis de l’opposition qui le menace. Le communiqué de presse de son bureau à l’époque stipule que « les nouveaux sénateurs se sont engagés à soutenir la limite des mandats de huit ans et d’autres mesures sur la réforme du Sénat ».

Dans le lot de ces nouvelles recrues sénatoriales se trouvent les Québécois Patrick Brazeau et Leo Housakos, tous deux assermentés le 2 janvier 2009. Joints par Le Devoir cette semaine, les deux hommes ont indiqué qu’ils resteraient en poste au-delà du 2 janvier prochain.

À l’instar de dix autres sénateurs nommés en même temps que lui et toujours au Sénat aujourd’hui, Leo Housakos a martelé — par la voix de son adjointe — qu’il n’y avait jamais eu de promesse de sa part à ne siéger que huit ans. « Ce n’est pas une discussion qu’ils ont eue », a plaidé Jacqui Delaney au sujet des pourparlers entre son patron et Stephen Harper. « Ce qu’il [Leo Housakos] s’est engagé à faire, c’est de moderniser le Sénat en interne », a fait valoir son adjointe.

Patrick Brazeau a renvoyé Le Devoir aux réponses qu’il avait fournies au réseau Global sur le même sujet. « Je viens tout juste de revenir au Sénat après avoir été en congé sans solde forcé pendant trois ans et demi. […] J’ai 42 ans. La dernière chose à laquelle je songe, c’est à une retraite du Sénat. » Les sénateurs ne sont pas forcés de prendre leur retraite avant l’âge de 75 ans.

Il n’en demandait pas tant

Le leader des conservateurs au Sénat, le Québécois Claude Carignan, a pour sa part rejoint la Chambre haute fin août 2009. « Dans toutes les discussions qu’on a eues avec le premier ministre [Harper], il était clair qu’on n’avait pas à démissionner après huit ans », a-t-il relaté. M. Harper réclamait simplement que ses sénateurs partent huit ans après que sa loi modifiant la durée des mandats de sénateurs aurait obtenu la sanction royale. « Il n’y avait pas d’engagement de quelque nature que ce soit, ni de compréhension de l’un ou l’autre que, peu importe ce qu’il se passerait après une nomination, huit ans plus tard ce serait fini », a insisté le sénateur Carignan.

Jacques Demers était de la même cohorte. Le sénateur se remet toujours de deux accidents vasculaires cérébraux. « Il n’a aucun commentaire à ce sujet. Et ce n’est pas possible de lui parler en ce moment », a riposté son adjointe.

Leur collègue Michael MacDonald a fait valoir, comme ses confrères, qu’il s’était uniquement engagé à appuyer les efforts de réforme de Stephen Harper. Et il aurait respecté la durée écourtée d’un mandat si le changement avait été adopté. Or, la Cour suprême a statué en 2014 qu’il faudrait modifier la Constitution pour limiter la durée des mandats des sénateurs. « On ne m’a jamais demandé de démissionner arbitrairement après huit ans dans l’absence d’une telle loi, et je n’ai pas fait une telle promesse, a-t-il écrit par courriel au Devoir. Comme tous les autres sénateurs à la Chambre, j’ai été nommé en vertu de la loi telle qu’elle est stipulée dans la Constitution. »

L’adjoint de Nicole Eaton a affirmé qu’« on ne lui a jamais parlé de mandats — seulement de savoir si elle appuyait de façon générale une réforme du Sénat ». Idem pour Nancy Greene Raine, dont l’adjointe a indiqué qu’« on ne lui a pas parlé de restreindre son mandat dans l’éventualité où de telles limites ne seraient pas instaurées ».

Kelvin Kenneth Ogilvie est arrivé au Sénat avec Claude Carignan et Jacques Demers, en août 2009. Dans leur cas, le communiqué de Stephen Harper n’indiquait pas qu’ils appuyaient carrément une limite des mandats de huit ans, mais plutôt que les nouveaux sénateurs s’étaient engagés à soutenir sa réforme, « notamment la mesure législative visant à limiter les mandats au Sénat à huit ans ».

Pas de loi, pas d’obligation, insistent les sénateurs de cette seconde cohorte.

« Si une limite aux mandats avait été approuvée par la Cour suprême, et si elle avait été de huit ans, j’aurais absolument appuyé cette idée », a souligné M. Ogilvie.

Linda Frum endosse toujours le principe. « Mais je n’appuie pas l’idée de mandats limités qui s’appliquent de façon unilatérale à seulement certains membres de la Chambre », a-t-elle argué, en dénonçant que seuls les sénateurs conservateurs de Stephen Harper se voient demander de quitter leur poste. « Ça n’a aucun sens. Ce n’est pas une situation équitable. »

Mike Duffy, Pamela Wallin, Carolyn Stewart-Olsen, Don Plett, Stephen Greene, Yonah Martin, Richard Neufeld et Daniel Lang n’ont pas répondu aux demandes du Devoir. Percy Mockler et Dennis Patterson n’étaient pas disponibles pour faire une entrevue, selon leurs adjointes. Judy Seidman était à l’extérieur du pays cette semaine.

Avec Hélène Buzzetti