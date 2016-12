Le NPD et le PC demandent une enquête sur les présumées demandes de dons illégaux

Le Parti conservateur et le NPD demandent au Commissaire aux élections fédérales, Yves Côté, d’ouvrir une enquête sur les présumées demandes de dons illégaux faites par l’organisateur d’un cocktail de financement auquel a participé le premier ministre Justin Trudeau.

La chef conservatrice par intérim, Rona Ambrose, a envoyé une lettre à M. Côté, lui demandant d’ouvrir une enquête sur ce qu’elle qualifie « d’infractions potentielles graves et continues » aux lois électorales. Le NPD a fait de même. « Je suis déjà entré en contact avec Élection Canada et je leur ai demandé de faire une enquête sur ces versements », a indiqué au Devoir le député Alexandre Boulerice.

Le Globe and Mail a révélé jeudi que deux personnes — non identifiées — affirment s’être fait demander des contributions de 4500 $ et 5000 $ respectivement pour assister à un cocktail privé en présence de Justin Trudeau. La Loi électorale limite à 1525 $ par année les dons à un parti politique. L’événement, qui fait déjà l’objet d’intenses critiques de la part de l’opposition, qui y voit une façon de monnayer l’accès au premier ministre, s’est tenu en mai dans la résidence privée de Benson Wong, le président de la Chambre de commerce chinoise du Canada.

Infraction ?

Une des personnes citées par le Globe se fait appeler Linda. Elle dit que c’est Benson Wong qui lui a demandé de payer à lui directement les 4500 $. Elle a refusé. La seconde personne dit s’être fait demander les 5000 $ par une organisation sino-canadienne, qu’elle ne veut pas identifier par peur de représailles.

« C’est extrêmement troublant. Si cela s’avérait, on pourrait supposer que la Loi électorale a été enfreinte », continue M. Boulerice. Dans sa lettre, Mme Ambrose rappelle pour sa part que si « les règles sur les contributions permettent aux organisateurs d’exiger des montants pour la nourriture, les boissons et les divertissements, ces montants doivent correspondre strictement à la juste valeur marchande des articles. Il est clair que les sommes en question excèdent de loin ce qui pourrait être considéré comme une juste valeur marchande ».

Pour l’instant, rien n’indique que le Parti libéral du Canada était au courant de ces demandes d’argent. Se peut-il que Benson Wong ait pris la liberté de recueillir plus d’argent pour son propre bénéfice ? « C’est une hypothèse, concède M. Boulerice. Mais ce ne serait pas plus acceptable de donner accès au premier ministre moyennant un paiement à un individu. »

Par courriel, la porte-parole du PLC, Marjolaine Provost, a indiqué que les formulaires de dons au parti indiquent clairement quels sont les plafonds de contribution et que « le parti fait toutes les vérifications nécessaires pour s’assurer qu’aucun sympathisant ne fasse de don supérieur à la limite permise ». Si des sommes excédentaires sont versées, elles sont remboursées, continue Mme Provost. « Nous ne disposons d’aucune preuve que cela s’est produit pour cette activité. »

Le message laissé à Benson Wong est resté sans réponse. Le Commissaire aux élections a l’obligation de vérifier s’il y a matière à enquête lorsqu’un tiers le lui demande.