Philpott blanchie par la commissaire à l’éthique

La ministre de la Santé, Jane Philpott, peut dormir tranquille. La commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Mary Dawson, l’absout de tout tort dans l’achat de services de limousine.

Mme Philpott s’est retrouvée sur la sellette cet été quand l’opposition conservatrice lui a reproché d’avoir utilisé les services d’Executive Limousine Livery Service appartenant à une personne — Reza Shirani — ayant fait du bénévolat pour sa campagne électorale en 2015. Deux jours après son élection, Mme Philpott a reçu un appel de la Chambre des communes en soirée lui demandant d’être à Ottawa le lendemain. La nouvelle députée ne savait pas comment se rendre à l’aéroport puisqu’elle ne pouvait pas prendre son auto et que son mari ne pouvait l’y conduire. Mme Philpott habite à Stouffville, une ville située à 60 kilomètres de l’aéroport de Toronto, et a dit à la commissaire qu’elle n’y avait jamais vu de taxis.

Elle s’est alors souvenue d’avoir vu un de ses bénévoles de campagne porter un uniforme de chauffeur. Elle a fait appel à ses services pour se rendre à l’aéroport ce jour-là ainsi qu’à 26 autres reprises par la suite. Elle a retenu les services de l’entreprise à deux autres occasions pour des déplacements régionaux d’une journée. Devant le tollé, la ministre a finalement remboursé la totalité des frais engagés, soit 3700 $.

Pas de conflit d’intérêts

La commissaire Dawson a conclu que Mme Philpott n’était « pas en conflit d’intérêts » puisqu’elle n’est pas l’amie de Reza Shirani, n’a pas de liens de parenté avec lui et ne l’a croisé qu’une seule fois à titre de bénévole.

La commissaire a aussi comparé les tarifs facturés à ceux de 14 autres entreprises : à 162,44 $ par course, le tarif est le cinquième plus élevé. « J’ai conclu que le tarif perçu pour le déplacement entre la résidence de Mme Philpott et l’aéroport se situait dans la moyenne pour des services comparables », peut-on lire dans le rapport. Quant aux deux déplacements d’une journée, les tarifs étaient « plus élevés », mais pas « au point de constituer une irrégularité ».