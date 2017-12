Visite à Liverpool, qui reste européenne malgré le Brexit

Liverpool regorge de symboles de toutes sortes. On les trouve partout, depuis les austères bâtiments de brique entourant les vieux docks jusqu’à Penny Lane et à la grille de l’orphelinat Strawberry Field dans la banlieue sud, en passant par les vieux quartiers centraux comme Ropewalk, le secteur jadis réservé aux fabricants de cordages.

Ces lieux de mémoire racontent, entre autres, que la ville des Beatles doit beaucoup au monde entier depuis des siècles, et à l’Europe en particulier depuis une dizaine d’années. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait voté contre le Brexit à une assez forte majorité l’an dernier, comme la plupart des villes de Grande-Bretagne.

C’est grâce aux marchands de Liverpool que l’Angleterre a pu bâtir cet immense empire dont il ne reste aujourd’hui que des confettis dispersés aux quatre coins du globe. Liverpool a longtemps constitué le coeur de ce domaine, au même titre que Londres, parce que son port rivalisait avec celui de la capitale.

Parcelle du monde

Photo: Susan Gallagher Associated Press

La ville compte de vieilles communautés immigrées, dont la présence remonte à l’époque du commerce triangulaire (esclaves contre mélasse, contre produits transformés) pour ce qui est des Africains et des Antillais, et à celle des guerres de l’opium (1839-1842 et 1856-1860) pour ce qui est des Chinois. La présence des Irlandais remonte aussi au milieu du XIXe siècle. Chassés de leur île par la grande famine, ils sont venus en si grand nombre qu’ils ont complètement transformé l’accent du Lancashire pour donner naissance à un nouveau parler qu’on appelle le Scouse.

On aura compris que le passé impérial n’a pas toujours été reluisant. Aujourd’hui, on a même l’impression que Liverpool fait son acte de contrition quand on visite les magnifiques musées qui ont été construits ou aménagés ces dernières années. Tout un étage du Merseyside Maritime Museum (c’est le nom du comté) est consacré, sans complaisance, au rôle que la ville et ses marchands ont joué dans la traite des Noirs. Même si cette dernière a été abolie en 1833, les négociants et les armateurs liverpooliens ont longtemps maintenu, après cette date, des relations étroites avec le Sud esclavagiste des États-Unis.

Le musée est installé dans un imposant bâtiment de brique du vieux port, l’Albert Dock Building, aujourd’hui classé par l’UNESCO site du patrimoine de l’humanité avec plusieurs édifices voisins. La revitalisation du secteur a rendu ce dernier tellement attrayant que les autorités municipales et le milieu des affaires envisagent la construction de plusieurs gratte-ciel à proximité, avec pour résultat que l’agence onusienne menace de retirer l’an prochain la désignation accordée en 2004.

Juste au nord, le Musée de Liverpool, à l’architecture ultramoderne, a ouvert ses portes en 2011. Il montre lui aussi les beaux et les moins beaux côtés de la course à la puissance et à la richesse. Des espaces importants sont consacrés aux guerres et aux trafics susmentionnés, mais également aux conflits ouvriers qui ont marqué la ville, dont la fameuse grève des débardeurs qui a duré plus de trois ans, de 1995 à 1998. Avec leur humour tout britannique, les responsables de l’établissement ont d’ailleurs baptisé sa section interactive The People’s Republic (« la République populaire »).

La ville a été nommée capitale européenne de la culture en 2008. Entre autres bienfaits associés à cet honneur, la construction du nouveau musée a été rendue possible en partie grâce à des fonds provenant de l’Union européenne.

Pionniers musicaux

Liverpool a beaucoup pris, mais elle a également beaucoup donné. Elle ne se gêne d’ailleurs pas pour le rappeler. C’est surtout dans le domaine de la musique populaire qu’elle s’est montrée prodigue, comme ses nombreuses institutions culturelles se plaisent à le souligner. Sur le bord du fleuve Mersey, une statue particulièrement vivante semble braver les vents glaciaux venus de la mer d’Irlande. C’est celle de Bill Fury, un des pionniers du rock britannique. Il était un enfant de la région. Tout comme Gerry and the Pacemakers. Mais ce sont surtout les noms de John, Paul, George et Ringo que le monde a retenus. Les lieux habités par le souvenir des Fab Four sont innombrables.

Les jeunes et les moins jeunes viennent par dizaines de milliers, de toute l’Europe et même de beaucoup plus loin, pour baigner dans cette ambiance nostalgique. Les plus fortunés atterrissent à l’aéroport John Lennon, puis font le plein de vêtements griffés dans le chic aménagement commercial appelé Liverpool One, avant de se rendre dans la célèbre cave de la rue Mathew.

Avec un passé et un présent à ce point tournés vers le monde extérieur, on peut comprendre que les Liverpooliens aient voté dans une proportion de 58 % pour le maintien du lien avec l’Union européenne et le rejet du Brexit, probablement vu comme un mouvement de repli sur soi.