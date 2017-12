Asie du Sud-Est et Amérique du Sud, Lonely Planet

Ce sont les baroudeurs au long cours qui seront contents : les éditions Lonely Planet ont lancé à leur intention une nouvelle collection d’ouvrages en français qui englobent une aire géographique ou un continent dans sa totalité. « Big Trips – Grands voyages, petits budgets » s’adresse aux 18-35 ans qui ont le projet de voyager pendant plusieurs semaines et un budget inversement proportionnel à l’envergure de leur périple. Le premier titre, Asie du Sud-Est, concerne 11 pays : la Birmanie, le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Timor-Oriental et le Vietnam. De quoi passer un formidable hiver 2018 ! Le deuxième titre, Amérique du Sud, nous tuyaute sur 13 contrées : l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, la Guyana, la Guyane française, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et Suriname.



Asie du Sud-Est

Collectif, Lonely Planet, coll. « Big Trips », 2017, 980 pages



Amérique du Sud

Collectif, Lonely Planet, coll. « Big Trips », 2017, 1160 pages