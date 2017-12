Escapade hivernale dans la péninsule du Niagara

Jour et nuit, la majestueuse Niagara fait un saut de 50 mètres, frappe des rochers et remonte au ciel en millions de gouttes vaporeuses qui se greffent aux œuvres de glace existantes.

Niagara. L’hiver. Mystère. Et boules de glace. La péninsule du Niagara est complètement différente pendant cette période de l’année. La morte-saison y est synonyme de fortes émotions glacées.

Les chutes du Niagara et l’hiver forment la plus grande et la plus créative équipe de sculpture sur glace au monde. Jour et nuit, la majestueuse Niagara fait un saut de 50 mètres, frappe des rochers et remonte au ciel en millions de gouttes vaporeuses qui se greffent aux oeuvres de glace existantes.

Le miracle surconsommé de Niagara est « virginisé » par la neige et la quasi-absence de touristes. L’hiver, Niagara Falls reprend l’aspect naturel et redoutable des chutes telles qu’elles ont été vues par les pionniers européens. Les chutes canadiennes, par leur forme arquée, projettent au centre de la cataracte de puissants jets d’eau qui s’élèvent en puissance et forment des nuages glacés spontanés.

Ce sont toutefois les chutes américaines qui produisent l’hiver le spectacle le plus différent et le plus saisissant. Le lit de rochers érodés, qui assombrit l’été le pied des chutes, forme l’hiver un rideau revêtu de neige congelée. Des deux côtés de la frontière, de la glace s’agrippe aux arbres, aux luminaires et à tout ce que la civilisation et la nature ont dressé.

Tout cela est beau, mais pas chaud. La température aux abords des chutes semble beaucoup plus froide que celle indiquée par le thermomètre, et ce, à cause de l’humidité et du vent.

Points d’observation

Photo: Benoit Legault

Les passerelles extérieures des tours Skylon et Minolta sont glaciales, mais elles accordent des vues inoubliables sur la rugissante rivière glacée. Ces tours sont illuminées durant le Winter Festival of Lights, qui donne un caractère festif aux chutes en décembre et en janvier (wfol.com).

En soirée, des éclairages multicolores donnent un caractère inattendu aux édifices et aux rues principales de Niagara Falls.

Les touristes d’hiver profitent de tarifs hôteliers réduits (beaucoup de chambres à moins de 100 $). Plusieurs attraits kitsch sont toutefois fermés — et ma foi, c’est tant mieux. Du 22 décembre au 7 janvier, le Laserlight Show Borealis fera briller Niagara plusieurs fois par soirée.

La soirée du jour de l’An sera célébrée en grand, de 20 h à 1 h du matin, sur une scène en plein air mettant en vedette le groupe d’origine québécoise Simple Plan et trois autres formations musicales. Mais ensuite, en janvier et surtout en février, les chutes gèleront en beauté et en sérénité. (niagarafallstourism.com)

À noter que le voyagiste québécois Tours Amérique (toursamérique.com) propose, pour la première fois cette année, un circuit de trois jours en autocar dans la péninsule du Niagara l’hiver.

Niagara-on-the-Lake

L’endroit est si populaire l’été qu’on peine à en profiter. L’hiver, le secteur historique redevient calme et il est bien sûr illuminé et festif. Les panoramas sur le lac Ontario sont inoubliables. On voit Toronto au loin. (niagaraonthelake.com). Plusieurs wineries de la région demeurent ouvertes l’hiver, car la péninsule du Niagara est devenue une région majeure de tourisme viticole. Le Niagara College de Niagara-on-the-Lake propose toute l’année des visites guidées (tarif 5 $) de sa teaching winery, comprenant une dégustation commentée de trois vins ontariens (voir niagaracollegewine.ca).

Les vins de glace

Ils sont la deuxième signature mondiale de Niagara. Du 12 au 28 janvier, le 23e Icewine Festival regroupera 35 wineries. Dégustations, accords mets-vins et spectacles seront au menu. (niagarawinefestival.com)

La région de Niagara qui produit le plus de vin, Twenty Valley, organise aussi le WineFest, du 12 au 14 janvier, dans le village de Jordan. Janvier, c’est aussi le moment de la récolte des raisins gelés, dont le jus concentré deviendra du vin de glace ; on peut parfois participer à ces vendanges. (20valley.ca) Par ailleurs, la maison Peller organise une intense icewine experience le 20 janvier.

