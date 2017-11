Louisiane: au pays du gombo, du jazz et des bayous

En vrac

Les meilleures saisons pour voyager en Louisiane sont le printemps et l’automne. Si possible, évitez la chaleur étouffante de la saison estivale et la période des ouragans, qui s’étend de l’été jusqu’au début de l’automne.Les amateurs de musique peuvent faire coïncider leur séjour avec le Festival de jazz de La Nouvelle-Orléans, au printemps. Le Carnaval du Mardi gras est un moment de l’année très festif à vivre en pays cajun (et pour lequel il faut sûrement réserver !).Il est possible d’acheter des billets d’avion à moins de 300 $ aller-retour pour La Nouvelle-Orléans depuis Montréal (en fonction de la saison). Delta et United Airlines offrent notamment des départs fréquents de Montréal. Des autobus font la liaison entre l’aéroport et le centre-ville de La Nouvelle-Orléans. Autrement, il est possible de prendre un taxi.Dans la ville, le mode de transport tout indiqué est le trolley bus, un tramway électrique qui dessert les quartiers touristiques. Un billet coûte 3 $ par jour. Pour se déplacer à l’extérieur de la capitale louisianaise, le plus facile est de louer une voiture.À La Nouvelle-Orléans, un coup de coeur pour l’auberge NOLA Hostel, rue Carondelet. Chambres spacieuses, petit-déjeuner compris et personnel très sympathique. On propose des tournées des bars, le soir, en compagnie du personnel de l’auberge.L’auberge Indian House Hotel est l’une des plus économiques en ville. En prime : une grande piscine extérieure.Pour plus d’options : hostelworld.com . À noter que le coût des chambres chute habituellement le jour même de la réservation, permettant ainsi d’économiser quand on voyage hors saison.En Louisiane, la question n’est pas tellement où manger, mais plutôt quoi manger. L’État regorge de plats incontournables. Ceux qui aiment la cuisine épicée et les fruits de mer seront servis ! Quelques plats à goûter pendant votre séjour…Le gumbo : une soupe épaisse et épicée composée de saucisses, de viande ou de crustacés. Rice beans : vous ne percevrez plus jamais les fèves de la même façon après avoir goûté ce mets fait à la manière louisianaise avec épices et saucisses. La casserole de moules, de pommes de terre et du maïs servis dans une grande assiette à partager. Le po’boy : un typique et imposant sandwich dans un pain baguette. Essayez celui au rôti de porc ! Les dents sucrées doivent goûter au fudge au chocolat et aux « pralines » (des pacanes caramélisées) de l’une des nombreuses pâtisseries et chocolateries de La Nouvelle-Orléans. Il faut aussi goûter aux beignets français du fameux Café du Monde, situé au coeur du Vieux carré français.