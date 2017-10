Le tourisme d’affaires sort des sentiers battus dans Lanaudière

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

« L’insoupçonnée destination. » Voilà les mots choisis par l’organisme Tourisme Lanaudière pour décrire sa région. Ou comment avouer que le secteur, en dehors de grands événements comme le Festival de musique classique de Lanaudière, demeure peu prisé des touristes.

« Nous reconnaissons que notre région est méconnue, avoue Jason Saunders, directeur par intérim du marketing à Tourisme Lanaudière, mais avec ce slogan, nous affirmons aussi que Lanaudière possède de nombreux attraits touristiques qui méritent d’être découverts. »

Et parmi les gens qui ne connaissent pas assez ce que Lanaudière a à offrir, il y a les touristes d’affaires. Mais cela est appelé à changer. « Nous avons commencé à travailler sérieusement sur le tourisme d’affaires seulement en 2015, explique France Lanoue, coordonnatrice aux ventes et responsable du tourisme d’affaires à Tourisme Lanaudière. Déjà, nous pouvons compter sur un réseau d’une trentaine d’établissements touristiques qui sont devenus aujourd’hui nos partenaires en la matière. »

Pareil réseau permet de mieux coordonner l’offre touristique destinée aux gens d’affaires. « Lorsqu’une entreprise communique avec nous, poursuit Mme Lanoue, nous sommes en mesure de l’orienter vers l’établissement touristique le plus approprié pour elle et son activité. » De plus, Tourisme Lanaudière se fait aujourd’hui proactif. « Nous avons embauché une représentante qui non seulement nous représente lors de foires touristiques, mais qui fait aussi du démarchage auprès d’entreprises. D’une part, pour faire mieux connaître Lanaudière, d’autre part, pour déterminer leurs besoins. »

Trois avantages

La stratégie de mise en marché développée par Tourisme Lanaudière repose sur trois avantages. Le premier est l’authenticité. « C’est d’abord et avant tout la qualité de l’accueil et la chaleur de nos gens qui créent cette authenticité, avance Jason Saunders. De plus, Lanaudière peut vous proposer une expérience originale que vous ne pourrez pas vivre ailleurs qu’ici. »

La deuxième est l’accessibilité, la région de Lanaudière étant facilement atteignable depuis Montréal, Trois-Rivières et même Québec. « Ensuite, comme nous nous trouvons en région, l’offre touristique d’affaires est moins chère et donc plus abordable que celle des grands centres urbains », souligne France Lanoue.

L’exclusivité est le troisième avantage. « La région de Lanaudière propose des lieux que l’on ne trouve nulle part ailleurs, indique Jason Saunders. Ces lieux permettent de sortir de l’ordinaire, donc de personnaliser les réunions d’affaires. »

Un quatrième avantage pourrait également être ajouté, à savoir la diversité. La région de Lanaudière couvre un large territoire. Au sud, elle jouxte la région métropolitaine de Montréal, avec des villes comme Repentigny et Terrebonne. En remontant le fleuve, on trouve la ville centre de Joliette, qui, en plus d’accueillir le Festival de Lanaudière, abrite le plus grand musée d’art régional au Québec. Non loin de là se trouve la ville de Rawdon, aujourd’hui en plein essor et où se situe le bureau de Tourisme Lanaudière. On trouve aussi dans la région de nombreuses petites municipalités, comme Saint-Donat. Et lorsque l’on s’aventure encore plus au nord, on tombe sur des établissements touristiques situés en pleine nature sauvage.

Les installations

« Une bonne partie de nos établissements d’hébergement sont de petites auberges, explique France Lanoue. Évidemment, cela réduit la capacité d’accueil, mais ça permet aussi d’organiser une réunion d’affaires taillée sur mesure. » Qui plus est, les établissements de restauration, souvent dirigés par de jeunes chefs, se font un orgueil de mettre en vedette les produits du terroir.

La présence de nombreuses petites auberges ne veut par ailleurs pas dire que la région de Lanaudière ne peut pas accueillir des groupes plus importants. « Nous disposons de cinq établissements majeurs capables d’héberger 500 convives environ », souligne Jason Saunders. Parmi ces derniers, notons l’Imperia hôtel et suites Terrebonne, l’hôtel Château Joliette et l’Auberge du lac Taureau. Cette dernière, située en pleine nature dans le nord de la région, est l’endroit idéal pour tenir une réunion de type « lac-à-l’épaule ». S’ajoute à cela le complexe JC Perreault, un établissement multidisciplinaire comprenant un amphithéâtre à configuration multiple où, selon Jason Saunders, l’on dispose de 3000 places assises. « Et d’ici 2019, l’hôtel Château Joliette inaugurera un tout nouveau centre des congrès, ajoute Mme Lanoue. Non seulement l’offre de chambres sera bonifiée, mais les installations conçues pour tenir des réunions pourront elles aussi accueillir des groupes plus importants. »

Combiner affaires et plaisir

Une réunion d’affaires, peu importe sa taille, se tient pour parler affaires. Mais cela n’exclut pas d’avoir du plaisir, et Lanaudière offre la possibilité de combiner travail et tourisme. C’est une région propice aux activités de plein air, que ces dernières soient estivales ou hivernales. On y trouve plusieurs clubs de golf, dont l’un classé 5 étoiles, et quatre centres de ski. « Nous avons aussi dans Lanaudière sept vignobles, précise France Lanoue, qui peuvent aisément organiser une dégustation. »

De plus, la région est reconnue pour l’agrotourisme et Tourisme Lanaudière offre à cet égard cinq circuits. « L’agrotourisme est très développé chez nous, précise la coordonnatrice aux ventes. C’est un de nos secteurs de pointe et nous y travaillons depuis 2004. »

Selon Jason Saunders et France Lanoue, la région de Lanaudière est ainsi aujourd’hui en mesure d’accueillir adéquatement les touristes d’affaires, et ce, peu importe le type de réunion. Et ceux qui souhaitent en profiter pour prendre la clé des champs trouveront tout ce dont ils ont besoin dans les alentours.