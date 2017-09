Halte québécoise

En route pour Charlevoix, venant de l’ouest, pourquoi ne pas faire une halte de quelques jours à Québec ? La ville ne cesse de s’animer. Quelques nouveautés et suggestions sympas.

L’hôtel Germain, celui du groupe qui est situé au coeur du Vieux-Port, propose un séjour des plus agréables. Non seulement son emplacement permet de faire bien des activités à pied, mais le service y est chaleureux et efficace. Certaines chambres offrent un regard unique sur le majestueux Saint-Laurent. Pendant les Grands Feux Loto-Québec, on avait l’impression que le kaléidoscope s’élançait directement dans notre chambre ! Superbe. Le petit-déjeuner se prend en solo dans un fauteuil, ou en convivialité à de grandes tables. legermainhotels.com

La Serre ? Il s’agit d’un nouveau comptoir santé de mets préparés sur place qui s’inscrivent dans la tendance de manger sainement sans faire de concession sur le goût. Et à prix abordables. Des ingrédients cultivés sur place servent aussi au restaurant Laurie Raphaël, auquel La Serre est annexée. laserrelr.com

L’Immedia, à Cap-Rouge, se spécialise depuis 25 ans dans le smoked-meat « coupé au couteau », précise fièrement la proprio Louise De Angelis. Mayos et frites maison, plus plein d’histoires de famille chez la clientèle. Un genre de « resto de quartier » dans un centre commercial sur la 40! Une espèce rare. limmedia.com

Le restaurant District St-Joseph, situé dans un quartier Saint-Roch en mouvance, propose dans un décor hétéroclite un menu au rapport qualité-prix enviable : plutôt rare dans ce genre d’endroit métamorphosé en salle de spectacle, puis en piste de danse après le repas du soir. On atteint ainsi trois niveaux de clientèle : les foodies, les spectateurs et les fêtards. districtstjoseph.ca

La Gaspésienne 51 est un resto un peu excentré du Vieux-Québec, mais qui vaut le déplacement, notamment pour ses poissons et fruits de mer. Adossé à la poissonnerie adjacente, l’endroit est convivial et accueillant. La proprio Myriam Desbois, d’une famille de pêcheurs, partait d’ailleurs à la chasse aux poissons le lendemain de notre passage. lagaspésienne51.ca

Le café Krieghoff, qui célèbte ses 40 ans, est une institution à Québec. Des générations y ont « refait le monde » ! Le bistro propose un menu diversifié, arrosé, bien sûr, de bons cafés ou de vins. La propriétaire, Kathy Rioux, y a fait ses débuts en cuisine. Aujourd’hui, un petit hôtel est aussi aménagé au deuxième étage, avec sept charmantes chambres. cafekrieghoff.qc.ca

Lagalerie d’art Douce Passion fait la part belle aux artistes québécois, renommés ou étoiles montantes. galeriedoucepassion.com

Le Festibière est un événement à Québec. Toute la ville de brasseurs et de goûteurs se rassemble sur le site au bord du fleuve. Dégustations, spectacles, conférences, bouffe de rue… tout y est. En plus du « premier beertruck au Québec », selon une des organisatrices, Virginie Tardif. La 9e édition : du 16 au 19 août 2018. infofestibiere.com

Et toujours ce coup de coeur pour le quartier Petit-Champlain, un charme autant pour les résidants que les touristes. quartierpetitchamplain.com