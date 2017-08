Peu de livres arrivent à saisir ainsi et la beauté d’un lieu, et son sillage dans l’histoire — sa force, son non-dit. Pour cela, il faut, comme dans ce magnifique ouvrage sur les Îles britanniques, un rapport ralenti au temps et une certaine tenue des mots, en l’occurrence entre poésie, reportage et récit de voyage. These Islands, premier livre conçu par les créateurs du magazine Cereal et publié par leur nouvelle maison d’édition Francis, observe avec minimalisme une sélection de 13 lieux nichés sur ces îles, l’Irlande et la Grande-Bretagne. Et tant au large, là où le vent devient compagnon de voyage (îles Scilly), qu’en montagne (Brecon Beacons) ou sur la côte (Jurassic Coast). Des coups de coeur, bien évidemment pour eux, mais aussi pour le lecteur soudain jeté dans la blancheur et la grisaille de terres lointaines, constamment nuageuses. Chaque photographie est un tableau nuancé, capturant ici la solitude d’un pic ou d’une mer, là les couleurs terreuses semées de vert d’une vallée d’Écosse. Outre de courts récits, These Islands compte des peintures, un précis géographique, de même que trois essais creusant la vie sauvage des îles, leur histoire géologique et l’effet de leur climat, entre brume, pluie et soleil froid, sur la création — avec oeuvres de Woolf, Joyce et Dickens à l’appui. Les auteurs ont aussi parcouru les parcs de Londres, les collines d’Édimbourg et les rues couleur miel de Bath, une cité thermale fondée par les Romains. Même si l’ouvrage est en anglais, le portrait est visuellement suffisant pour transcender l’écrit.

These Islands, A Portrait of the British Isles ★★★★ Cereal, Éditions Francis Bath, 2017, 232 pages.