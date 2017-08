À la conquête de l'ouest de la Chine dans les pas de Marco Polo

Une autre Chine

Si vous n’avez jamais séjourné dans l’empire du Milieu, sans doute aurez-vous envie de visiter Pékin avant le Gansù. Normal. Autrement, allez-y : c’est une autre Chine.

« Cette région est différente du reste du pays à tous les points de vue », assure Tony Du, un agent de voyages établi à Shanghai et natif de Lanzhou, la capitale provinciale. « Notre façon de vivre est plus proche de celle du Moyen-Orient que de la Chine, poursuit l’employé de Rewards Travel China. Nous sommes plus bouddhistes que confucianistes ou taoïstes. Nous mangeons du boeuf, mais aussi de l’agneau ; nous buvons du thé noir et non du thé vert. Nous nous habillons de blanc, de noir et de vert pour nous confondre avec notre environnement. Et nous avons nos propres dialectes. »

Puis, 8 % de la population étant de confession musulmane, on aperçoit des mosquées dans le Gansù. Enfin, l’industrie du tourisme s’y développant depuis tout au plus une décennie, il faut voir la tête — sympathique — que fait le restaurateur quand on entre chez lui pour commander une soupe en pointant la photo scotchée au mur…

Quant à savoir si la région convient à tous ou d’abord aux voyageurs d’ascendance asiatique, Shawna Park, une agente de voyages établie à Toronto, est d’avis qu’elle est pour tous : « Elle est juste plus exotique pour vous ! »