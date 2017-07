Drive Your Adventure. Guide d’un roadtrip en van aux confins de l’Europe, Elsa Frindik-Pierret et Bertrand Lanneau

Prenez une boîte française de location d’autocaravanes, nommément We-Van, souhaitant clamer haut et fort : « Vive le voyage libre ! » Ajoutez-y une expédition, Drive Your Adventure, pensée par ladite boîte et visant à publiciser les tribulations de deux aficionados du nomadisme recrutés par un appel à tous. Et six mois, 25 pays, 20 000 kilomètres et moult entrées de blogue plus tard, et vous obtiendrez ce bouquin !

Choisi parmi 3000 candidatures d’équipages, le tandem Frindik-Pierret–Lanneau nous entraîne du côté des plats-pays et des pays celtes, scandinaves, baltes, slaves, méditerranéens et ibériques. Toute une boucle qu’il photographie et qu’elle décrit.

Les textes, courts, racontent les destinations et les rencontres. Des renseignements pratiques sur différents aspects de cette vie de nomades, des recettes locales et de jolies photos complètent le guide. Mission accomplie : voilà qu’on a envie de prendre la route nous aussi : ciao, Sardaigne !

Il y a deux bémols, cependant, à notre enthousiasme. Primo, il existe des mots en français pour causer de « vanlife » (sic), de « nightspot » et de… « food » ! Deuzio, à voir le California Coast de Volkswagen photographié comme il l’est sous toutes ses coutures, on pourrait avoir l’impression de feuilleter la brochure d’un concessionnaire automobile. Mais il n’en demeure pas moins que l’ouvrage témoigne avec candeur et sincérité d’une belle épopée.